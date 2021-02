Rapid-Stürmer Kitagawa fällt länger aus

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Koya Kitagawa fällt bei Rapid vorerst aus

Beim SK Rapid muss man in den kommenden Wochen auf Stürmer Koya Kitagawa verzichten. Wie der Tabellenzweite der Bundesliga bekannt gibt, hat sich der japanische Angreifer einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und wird für mehrere Wochen ausfallen.

>> Die Vereinsstatistik von Koya Kitagawa in der weltfussball-Datenbank

Der SK Rapid wird in den kommenden Wochen auf Stürmer Koya Kitagawa verzichten müssen. Wie die "Grün-Weißen" in einer Aussendung bekannt geben, hat sich der 24-jährige Japaner einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und wird seinem Klub damit einige Zeit fehlen.

In der aktuellen Saison brachte es Kitagawa in 23 Pflichtspielen auf vier Treffer für Rapid, insgesamt konnte er seit seinem Wechsel im Sommer 2019 nach Wien-Hütteldorf in 43 Pflichtspielen sieben Treffer und zwei Assists beisteuern.

red