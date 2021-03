Viertligist casht bei jedem Spiel von Henderson

Laurence Griffiths via www.imago-images.de

De Gea bringt Carlisle nix, Henderson 10.000 Pfund

Gut möglich, dass der Klubvorstand von Carlisle United Manchester Uniteds Einsergoalie David de Gea nicht unbedingt das Beste wünscht. Jedes Mal, wenn Dean Henderson zum Zug kommt, casht der Viertligist 10.000 Pfund.

Henderson wechselte als 14-Jähriger von Carlisle zu den "Red Devils". Da Ablösesummen für Teenager ja äußerst heikel sind, kamen die Klubs auf diese Idee der Vergütung.

In den vergangenen Jahren wurde Henderson (23) von United stets verliehen. Diese Saison schreiben er und Carlisle aber so richtig an. Insgesamt kam Henderson schon neun Mal zum Zug. Zuletzt brachte ihn United-Manager Ole Gunnar Solskjær zwei Mal in der Europa League gegen Real Sociedad.

Verglichen mit dem was Henderson casht, sind die Überweisungen nach Carlisle freilich Fruchtzwerge. Hendersons kolportiertes Jahres-Salär beträgt sieben Millionen Pfund. Das dürfte auch Borussia Dortmund abgeschreckt haben, die am Engländer dran gewesen sein sollen. In Carlisle werden sie wieder gejubelt haben.

