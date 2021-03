Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Steffen Baumgart wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Nach dem großen Entlassungsbeben am Wochenende sind nun beim FC Schalke 04 etliche Posten neu zu besetzen. Besonders spannend: Wie regeln die Königsblauen die Nachfolge von Christian Gross auf der Trainerbank? Ein Kandidat hat sich bereits zu Wort gemeldet.

Laut "kicker" gibt es gleich mehrere Szenarien, über die man in Gelsenkirchen nachdenkt. Eine Möglichkeit wäre demnach, dass Mike Büskens bis Saisonende als Interimscoach agiert. Eigentlich ist der 52-Jährige derzeit in Personalunion mit U-19-Trainer Norbert Elgert als Kaderplaner vorgesehen und soll auf diese Weise einen Teil der Aufgaben des gefeuerten Sportvorstands Jochen Schneider übernehmen.

Aber: Büskens hat massig Erfahrung als Interimslösung bei S04, übernahm diesen Job als Chef- oder Co-Trainer bereits mehrfach und kennt den Klub wie seine Westentasche. Dass der ehemalige Mittelfeldfeldspieler dazu noch Teil der legendären "Eurofighter"-Mannschaft aus dem Jahr 1997 war, dürfte keinesfalls schaden.

Baumgart äußert sich zu Schalke-Gerüchten

Nach Büskens könnte dann zur neuen Saison ein Trainer kommen, der den Aufbau in der 2. Bundesliga verantworten und den Verein zurück in die Erstklassigkeit führen soll: Immer wieder war zuletzt der Name Steffen Baumgart im Gespräch.

Laut "kicker"-Infos "gibt es einige auf Schalke", die finden, dass der 49-Jährige, der noch bis Sommer beim SC Paderborn unter Vertrag steht, mit seiner Art perfekt in den Pott passt.

Baumgart selbst äußerte sich am Montag nach dem S04-Beben gegenüber "Sport 1" zu den Gerüchten. "Es gibt keinen Kontakt zu Schalke, wir werden sehen, ob es Gespräche gibt", erklärte der 49-Jährige.

Allerdings gibt es auch Überlegungen, "bereits jetzt den Trainer der Zukunft" zu installieren, wie das Fachblatt schreibt. Hier nennt der "kicker" ausdrücklich Dimitrios Grammozis, der schon im letzten Sommer beim Revierklub gehandelt wurde, bevor mit der Entlassung von David Wagner das Trainer-wechsel-dich-Spiel begann.

Wird der 42-Jährige also der fünfte Übungsleiter der Saison und macht sich dann ab 21/22 an den Neuaufbau?

Auch Michael Boris ein Kandidat beim FC Schalke 04

Für Grammozis sprechen seine Erfahrungen im Ruhrgebiet beim VfL Bochum, wo er als langjähriger Nachwuchscoach agierte und damit seine Fähigkeit, mit Jugendspielern zu arbeiten. Nach dem Abstieg dürfte Schalke jedenfalls vermehrt auf eigene Talente setzen.

Neben Grammozis, der zuletzt den SV Darmstadt 98 trainierte, bringt der "kicker" auch Michael Boris ins Gespräch.

Der Coach des ungarischen Erstliga-Vierten MTK Budapest hat eine Ausstiegsklausel und wäre damit sofort verfügbar. Der 45-Jährige kennt Schalke aus seiner Zeit als U23-Coach zwischen 2010 und 2011.

"Sport 1" bringt auch Thorsten Fink ins Gespräch. Der ehemalige Kobe-Coach wäre auch interessiert, würde aber erst im Sommer zur Verfügung stehen.

Müssen Naldo und Co. bei S04 den Hut nehmen?

Während also auf dem Cheftrainer-Posten die Qual der Wahl besteht, könnte es auf Co-Trainer-Seite noch Abgänge geben. Laut dem Bericht ist die Zukunft von Naldo, Matthias Kreutzer und Onur Cinel bei den Königsblauen keinesfalls sicher.

Vielmehr wird erwartet, dass das Assistenztrio auch noch den Hut nehmen und damit Sportvorstand Jochen Schneider, Lizenzspielerchef Sascha Riether, Cheftrainer Christian Gross, Assistent Rainer Widmayer und Athletiktrainer Werner Leuthard folgen wird.