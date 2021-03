Gladbach-Ikone Kamps träumt vom Pokalsieg

Fotostand / van der Velden via www.imago-images.de

Uwe Kamps hofft auf einen Triumpf von Gladbach im DFB-Pokal

Vor 26 Jahren triumphierte Borussia Mönchengladbach letztmals im DFB-Pokal - für Klub-Ikone Uwe Kamps ist nun die Zeit für den nächsten großen Wurf reif.

"Natürlich träumen wir davon, den DFB-Pokal zu gewinnen. Es ist ein Titel, den wir schon ewig nicht mehr geholt haben. Den wollen wir wieder holen", sagte der 56-Jährige dem "SID" bei einem Termin mit DFB-Pokal-Partner Ergo: "An der Zeit wäre es auf jeden Fall."

Im Viertelfinale am Dienstagabend (20:45 Uhr) warte in Borussia Dortmund zwar ein "Brett" auf die Fohlen, aber der frühere Torhüter Kamps meinte: "Ich glaube, wenn wir diese Runde überstehen, können wir das im Halbfinale so drehen, dass wir endlich auch mal wieder ein Finale erreichen." In dieser Saison stünden die Chancen besonders gut, "weil schon ein paar Brocken raus sind".

Der heutige Gladbacher Torwarttrainer hat mit dem DFB-Pokal eine ganz besondere Verbindung. Kamps gehörte 1995 zum Team, das den bislang letzten Titel an den Niederrhein holte. Drei Jahre zuvor war er im Elfmeterschießen des Halbfinals gegen Bayer Leverkusen mit vier parierten Schüssen zum Helden avanciert.

Die spezielle Situation um Gladbach-Trainer Marco Rose, der nach der Saison zum BVB wechselt, werde das Viertelfinale nach Ansicht Kamps' nicht beeinflussen. Natürlich sei dadurch eine "gewisse Brisanz" da, sagte er: "Aber das weiß jeder, da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen. Wir werden 100-prozentig Gas geben, das sollte dabei keine Rolle spielen."