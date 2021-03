Sturms Gazibegović: "Es hat sich ausgezahlt"

GEPA pictures/ Christian Moser

Jusuf Gazibegović fühlt sich in Graz wohl

Seit vergangenem Sommer steht Jusuf Gazibegović beim SK Sturm Graz unter Vertrag. Mit sechs Startelfeinsätzen in 14 Bundesligaspielen hat er sich auch schon gut in die Mannschaft von Christian Ilzer integriert. Der bosnische U21-Teamspieler fühlt sich in Graz wohl.

858 Spielminuten hat Jusuf Gazibegović seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer vom FC Liefering zu Sturm Graz bewerbsübergreifend in den Beinen. Sechsmal stand er bereits in der Startelf in einem Bundesligaspiel für den steirischen Klub, der U21-Teamspieler Bosniens ist in der Hauptstadt der Steiermark angekommen und hat sich gut im Team von Christian Ilzer eingelebt. Im Spiel gegen die SV Ried gelang ihm zudem mit einem sehenswerten Freistoßtreffer in der Nachspielzeit sein erstes Bundesligator und was für eines gleich.

"Wir sind schon sehr zusammengewachsen"

Im Interview auf der Vereinsseite von Sturm Graz blickt der 20-Jährige auf seinen Start in Graz zurück und gibt sich bisher zufrieden: "Ich bin ja erst in der laufenden Saison gekommen, da ist es sicher schwerer in die Mannschaft zu rücken, als wenn du die gesamte Vorbereitung mitmachst. Der Trainer hat mir aber meine Chancen gegeben, im Winter habe ich mir vorgenommen, noch einmal mehr Gas zu geben und es hat sich ausgezahlt."

17 Pflichtspiele absolvierte der ehemalige Nachwuchskicker von Red Bull Salzburg bisher für Sturm Graz in der aktuellen Saison, achtmal stand er davon in der Anfangself. Innerhalb der Mannschaft fühlt er sich aktuell pudelwohl: "Wir sind schon sehr zusammengewachsen und eine richtig geile Mannschaft, in der jeder für jeden da ist."

In Salzburg hat es für Gazibegović nie zu einem Pflichtspiel für die Kampfmannschaft der "Roten Bullen" gereicht, 39 Spiele absolvierte er für Kooperationsklub FC Liefering in der 2. Liga. Obwohl er nie für das Profiteam von Red Bull Salzburg zum Einsatz gekommen ist, hat der 20-jährige Defensivspieler sehr viel aus seiner Zeit in der "Mozartstadt" mitnehmen können: "Das Pressing, das ständige Attackieren, den Gegner unter Druck setzen und das Beißen bis zum Ende habe ich nach wie vor in mir."

Bei Sturm hat Jusuf #Gazibegovic seinen nächsten Entwicklungsschritt gemacht. Ein Porträt vor dem Cup-Schlager über seine Torpremiere, seine Bullenzeit und Pfannen. 🥅🐂🍳 #sturmgrazhttps://t.co/rpE4RmsGUV — SK Sturm Graz (@SKSturm) 2. März 2021

"Wir sind hungrig"

Bei Sturm hat der beidfüßige Abwehrspieler einen längerfristigen Vertrag bis 2023 unterschrieben und will sich dort auf lange Sicht etablieren. Aktuell kämpft er mit Sandro Ingolitsch, übrigens auch ein ehemalige Red Bull Salzburg-Nachwuchsspieler, um das Stammleiberl auf der rechten Abwehrseite der Grazer. Beim 2:1-Heimsieg am Wochenende gegen seinen Ex-Klub reichte es für Gazibegović zu einem Kurzeinsatz.

Den Sieg sieht er als etwas ganz Großes an und hofft, dass die Mannschaft diese Energie auch für das ÖFB-Cup-Halbfinale gegen die "Roten Bullen" mitnehmen kann: "Das ist schon etwas richtig Cooles. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und daher auch am Mittwoch unbedingt ins Finale kommen. Wir sind hungrig."

red