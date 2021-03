Ex-Rapid-Stürmer Jelavić beendet Karriere

He zhonglin

Nikica Jelavić verabschiedet sich von der Fußballbühne

Nikica Jelavić hängt seine Fußballschuhe an den Nagel und beendet seine Karriere aufgrund anhaltender Knieprobleme. Das gab sein Klub Lokomotiva Zagreb an, bei dem der 35-jährige Stürmer zuletzt unter Vertrag stand.

Der ehemalige Rapid Wien-Stürmer Nikica Jelavić setzt einen Schlussstrich unter seine Karriere und beendet seine fußballerische Laufbahn aufgrund anhaltender Knieprobleme. Das gab sein Klub Lokomotiva Zagreb bekannt, wo er zuletzt unter Vertrag stand. Für Rapid erzielte der ehemalige kroatische Teamstürmer in 95 Pflichtspielen ganze 43 Tore.

Großbritannien-Abenteuer nach Rapid-Abgang

"Nikica handelte gegenüber dem Verein so korrekt wie möglich und kam nach offener und ehrlicher Kommunikation zu dem Schluss, dass die beste und fairste Option ist, seine Fußballkarriere zu beenden. Nikica zeigte auch in diesem Verfahren seine sportliche und menschliche Größe. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass die ehemalige Nummer 9 der kroatischen Nationalmannschaft seine Karriere bei uns beendete", so Lokomotiva Zagreb in einem Statement.

Nikica Jelavić završava profesionalnu karijeru!



Iako je Nikica pun motivacije i željan igre, nažalost zdravstveno stanje, konkretno situacija s koljenom, ne dopušta mu nastavak karijere.



Nikice odmori se, zaslužio si! 🚅💙⚽https://t.co/nZRaoBzeeP pic.twitter.com/NfeNWhY5gS — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) 1. März 2021

Nach seinem zweijährigen Aufenthalt in Wien, der mit einem kontroversen Abgang endete, zog es den Angreifer nach Schottland zu den Glasgow Rangers, ehe er im Jänner 2012 zu Everton in die Premier League wechselte. In England kam er anschließend auch noch für Hull City sowie West Ham United, brachte es insgesamt auf 114 Einsätze in Englands höchster Spielklasse und erzielte dabei 30 Tore.

Nach Aufenthalten in China bei Beijing Renhe FC und Guihou Hengfeng, kickte Jelavić zuletzt in seiner Heimat bei Lokomotiva Zagreb, für die er es aufgrund seiner Knieprobleme aber nur auf vier Ligaeinsätze und ein Pokalspiel brachte.

red