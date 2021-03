Grammozis: "Schalke ist nicht der Tikitaka-Klub"

SVEN SIMON via www.imago-images.de

Dimitrios Grammozis wird beim FC Schalke 04 vorgestellt

Der neue Trainer Dimitrios Grammozis will die "große Herausforderung" FC Schalke 04 mit Optimismus und Leidenschaft angehen.

"Ich möchte die Energie und Power, die der Verein normalerweise auch ausstrahlt, noch mehr in die Mannschaft kanalisieren, damit wir das dann auch auf dem Platz zeigen", sagte der 42-Jährige bei seiner Vorstellung am Mittwoch: "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und weiß, auf was ich mich einlasse."

Er sei "voller Überzeugung", betonte der Deutsch-Grieche, "das ist kein normaler Verein, das ist keine normale Aufgabe." Der Frage nach den Chancen auf den Klassenerhalt wich der neue Cheftrainer angesichts von neun Punkten Rückstand auf den Relegationsrang aus: "Unser Hauptaugenmerk liegt auf Freitag, alles andere werden wir peu á peu mit der Mannschaft herausarbeiten."

#Grammozis: Ich hatte in den Gesprächen mit Peter Knäbel sofort das Gefühl, dass er sehr gern mit mir zusammenarbeiten möchte. Ich sehe Schalke als große Herausforderung und möchte die Power dieses Vereins mit der Mannschaft auf den Platz bringen.#S04 | 🔵⚪️ | #S04PK — FC Schalke 04 (@s04) 3. März 2021

Grammozis, der einen Vertrag bis Sommer 2022 unterschrieb, will möglichst mit einem Sieg im Kellerduell am Freitag (20:30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 starten.

"Mein Ansatz ist zuerst einmal ganz klar Mainz 05", sagte der frühere Coach des Zweitligisten SV Darmstadt 98. Dabei wolle er auch die Spieler mit ins Boot holen: "Das ist keine Anfängermannschaft, die Jungs sind alle gestandene Profis, die wissen, was zu tun ist."

FC Schalke 04: Grammozis der fünfte Trainer in dieser Saison

Grammozis wollte auf personelle oder taktische Änderungen noch nicht näher eingehen. Der frühere Profi und Jugendtrainer des Revier-Rivalen VfL Bochum weiß jedoch, welcher Fußball zu dem Klub passt. "Schalke ist nicht gerade der Tiki-Taka-Klub, hier steht harte Arbeit und Gasgeben im Mittelpunkt", sagte Grammozis, der diese Tugenden früher selbst als defensiver Mittelfeldspieler auf dem Rasen verkörperte.

Grammozis ist der fünfte Trainer in dieser Saison auf Schalke, noch nie gab es in der Bundesliga-Geschichte bei einem Klub mehr Übungsleiter in einer Spielzeit. "Dimitrios Grammozis ist der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort", versicherte Peter Knäbel, der bei den Knappen zum sportlichen Gesamtverantwortlichen aufgestiegen ist.

Knäbel sei es gewesen, der "die Braut zum Mann gebracht" habe, veranschaulichte Grammozis, der zuvor schon zweimal vergeblich mit Schalke verhandelt hatte: "Wichtig ist, dass man dranbleibt, wenn man von der Braut überzeugt ist. Immer wenn es nicht geklappt hat, hat es mich noch mehr angestachelt, dieses Ziel doch noch zu erreichen."

Die wichtigsten Aussagen aus der PK des FC Schalke 04:

+++ Dimitrios Grammozis über den Glauben an den Klassenerhalt +++

Ich konnte mir ein gutes Bild von der Mannschaft machen. Meiner Meinung nach hat diese Mannschaft eine enorme Qualität, diese leider aus verschiedensten Gründen nicht zeigen können. Ich bin dennoch davon überzeugt, dass diese Truppe am Freitag versucht, eine Top-Leistung abzuliefern. Da liegt unser Hauptaugenmerk drauf. Wichtig ist, dass wir Energie darein bringen und zeigen, dass wir als Mannschaft da sind. Alles weitere werden wir mit der Mannschaft dann peu á peu herausarbeiten.

+++ Peter Knäbel über eigene Ambitionen +++

Fußball ist kein Wunschkonzert! Ich habe diese Aufgabe gerne übernommen und bin ein Kind aus dem Ruhrpott. Ich habe gelernt in meiner Beziehung: Wenn etwas zu tun ist, dann packt man an und läuft nicht weg! Ich freue mich auf jeden einzelnen Tag mit der Mannschaft, trotz der schwierigen Situationen. Es herrscht eine gute Stimmung, trotz der Umstände. Die Jungs wollen etwas zeigen, das stimmt mich positiv in Bezug auf Freitag.

+++ Peter Knäbel über Gerald Asamoah +++

Sascha Riether ist ersetzt worden durch Gerald Asamoah. Er wird auch mit den Medien sprechen und Ihnen auch zur Verfügung stehen. Er ist für alle organisatorischen Abläufe zuständig und ist der erste Ansprechpartner für Dimitrios Grammozis, wenn es um die Tagesaktualität geht. Wir wollen gerade mit Mike Büskens und ihm mehr Längerfristigkeit in den Verein bekommen. Schalke 04 hat so gute Mitarbeiter und so erfahrene Leute, dass wir nicht immer alles neu aufstellen müssen.

#Knäbel: Ich bin sehr froh, dass wir mit Mike Büskens, Gerald Asamoah und Mathias Schober drei Ur-Schalker haben, die in der großen Krise gesagt haben, dass sie mit anpacken.#S04 | 🔵⚪️ | #S04PK pic.twitter.com/w6nJjO9SRQ — FC Schalke 04 (@s04) 3. März 2021

+++ Dimitrios Grammozis über seinen Überblick über die Mannschaft +++

Wir wollen jetzt unvoreingenommen reingehen in die Geschichte und versuchen, Gas zu geben und Spaß zu haben.

+++ Dimitrios Grammozis über seinen neuen Co-Trainer Mike Büskens +++

Ich habe keine Sekunde lang gezögert. Für mich war das außer Frage, dass so ein Mann ins Trainerteam muss, weil er den Verein in- und auswendig kennt. Er ist ein Schalker und hat alles hier miterlebt. Ich freue mich sehr, hier mit Mike zusammenzuarbeiten.

+++ Dimitrios Grammozis über seine Bochumer Vergangenheit +++

Es ist schön, wenn man auch vom Ex-Arbeitgeber und vielen Freunden sehr viele positive Nachrichten hört. Ich habe das Gefühl, dass es der richtige Schritt ist und das macht mich sehr stolz.

#Grammozis: Schalke ist nicht der Tiki-Taka-Club, hier steht harte Arbeit und Zusammenhalt im Vordergrund. Das kann man auch den Jungs immer vermitteln. Ich bin guter Dinge, dass die Jungs am Freitag alles geben werden.#S04 | 🔵⚪️ | #S04PK pic.twitter.com/KJDCL3V46T — FC Schalke 04 (@s04) 3. März 2021

+++ Dimitrios Grammozis über seine fußballerische Idee +++

Man muss erst einmal sehen, was der Verein verkörpert, zu dem man kommt. Es ist klar, dass Schalke nicht der Tikitaka-Klub ist, sondern dass hier harte Arbeit und Zusammenhalt in vorderster Linie stehen. Das kann man den Jungs immer vermitteln. Ich bin guter Dinge, dass die Jungs am Freitag alles geben werden. Es ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns nicht nachsagen lassen müssen, dass wir nicht alles versucht haben.

+++ Dimitrios Grammozis über seinen ersten Blick auf die Mannschaft +++

Natürlich habe ich auch verfolgt, dass in der letzten Zeit viele Verletzte da waren. Ein Treffen mit den Physios und dem Teamarzt hat bislang leider noch nicht stattgefunden, damit ich mir einen genaueren Überblick verschaffen kann. Ich möchte keine Prognosen oder Versprechungen abgeben. Ich will mir erst einen genauen Überblick verschaffen und dann Entscheidungen treffen, wie wir es gegen Mainz angehen.

+++ Dimitrios Grammozis über die vergangene Woche +++

Ich kann nicht beurteilen, was in diesen Tagen abgelaufen ist. Ich war in diesen Tagen einfach zu weit weg und will daher gar keinen Kommentar dazu abgeben, was passiert ist. Ich kann nur das beurteilen, was ab jetzt passiert. Wir werden nach vorne schauen, darauf haben wir Lust. Diese Energie wollen wir jetzt auf den Platz übertragen.

+++ Peter Knäbel über die neue Aufgabe für Naldo +++

Es war der Wunsch des Trainerteams, eine kleine und möglichst schlagkräftige Truppe zusammenzuhaben. Ich bin extrem dankbar, dass wir mit der Knappenschmiede eine Möglichkeit haben, Trainer wie Naldo ihre ersten Erfahrungen sammeln zu lassen. So sind wir mit allen ehemaligen Spielern schon verfahren, wie zum Beispiel mit einem Tim Hoogland, der dort auch schon ein Praktikum absolviert hat. Naldo wird in der Zeit auch eine Trainerlizenz absolvieren und die Inhalte auf dem Platz umsetzen können. Das ist eigentlich das Beste, um das Handwerk dann auch zu lernen.

+++ Peter Knäbel über den Blick auf die Zukunft +++

Die Fans im Stadion, die Begeisterung und die Emotionen sind die große Attraktivität in einem Klub wie Schalke. Aber auch, wie wir aufgestellt sind. Vieles ist nicht so schlecht, wie man jetzt vermuten könnte. Die Qualität, die wir intern entwickelt haben, führt dazu, dass Trainer wie Dimitrios Gramozzis davon ausgehen können, kurz-, mittel- und langfristig Erfolg haben zu können.

+++ Peter Knäbel über weitere Veränderungen +++

Wenn man eine Aufgabe bekommt, muss man natürlich entscheiden können. Die Verantwortung gegenüber dem Verein muss so wahrgenommen werden, dass man bestmöglich entscheidet. Da war meine klare Empfehlung nach den Gesprächen mit Dimitrios Grammozis, dass er der Trainer wird. In Bezug auf die Mitarbeiter, die uns leider verlassen mussten, war mir schnell klar, wie wir die ersetzen mussten. Ich bin sehr froh, dass wir mit Gerald Asamoh, Mike Büskens und Matthias Schober drei Ur-Schalker haben, die gesagt haben, sie packen mit an. Wir haben alles, was Schalke an Erfahrung und Qualität zu bieten hat, in die Waagschale werfen können. Der Trainer ist der wichtigste Angestellte in einem Fußballverein, deswegen haben wir uns in der Entscheidung etwas mehr Zeit gelassen. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt sagen können: Wir haben ein Team, das klare Aufgaben hat.

+++ Dimitrios Grammozis über den dritten Anlauf auf Schalke +++

Wichtig ist, dass man dranbleibt, wenn man von der Braut überzeugt ist. Das Gefühl, das man für einen Verein entwickelt, ruft keine Irritationen hervor. Ich habe immer das Gefühl gehabt, immer wenn es nicht geklappt hat, hat es mich nur noch mehr positiv angestachelt. Peter Knäbel hat dann die Braut zum Mann gebracht.

+++ Peter Knäbel über die Gesprächsinhalte +++

Wenn man Schalke 04 vertreten darf, ist es leicht, Menschen zu entzünden. Es ist nicht nur die Tradition, sondern auch die Zukunft, die man mit diesem Verein gestalten kann. Ich habe ihm auch erzählt, was für tolle Menschen wir hier im Verein haben, die mir in den vergangenen Wochen zu schlecht weggekommen sind. Hier arbeiten hervorragende Menschen, egal in welchen Abteilungen. Auch in der Profi-Abteilung ist das der Fall. Ich habe Dimitrios erzählt, wie die Räder ineinandergreifen könnten. Natürlich auch mit Leuten wie Gerald Asamoah und Mike Büskens. Die große Herausforderung für die nächsten zwei, drei Tage wird sein, dass Trainer und Co-Trainer schnell ein Gefühl für die Menschen und die Abläufe hier bekommen. Unser Ziel muss sein, dass sie sich nach zwei Wochen schon so fühlen, als ob sie schon Monate lang hier wären.

+++ Dimitrios Grammozis über erste Veränderungen +++

Es ist natürlich klar, dass man in der Kürze der Zeit fußballerische Inhalte nicht so gut trainieren kann. Wir fangen aber nicht mit einer Anfängermannschaft an. Die Jungs sind alle gestandene Profis, die wissen, was sie zu tun haben. Wir versuchen, die zwei, drei Inhalte, die wir haben, so gut es geht mit den Jungs gemeinsam zu erarbeiten und dann gut vorbereitet in das Spiel gegen Mainz zu gehen. Wichtig ist natürlich auch, mit den Jungs in die Gespräche zu gehen und mit ihnen zu erarbeiten, wie sie zu Lösungen beitragen können.

+++ Dimitrios Grammozis über die Herausforderung FC Schalke 04 +++

Mein Ansatz ist ganz klar Mainz 05. Mit anderen Spielen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Es geht jetzt erst einmal darum, wirklich die Eindrücke mit den Jungs und die Inhalte herauszuarbeiten, die für Freitag wichtig sind. Für mich zählt nur Mainz 05 und das ist unsere Hauptaufgabe. Ich merke bei den Jungs, dass sie alles dafür tun wollen, das Spiel zu gewinnen. Und darauf werden wir uns so gut es geht vorbereiten.

+++ Peter Knäbel über den Grund seiner Entscheidung +++

Es ist die Beste! Einerseits geht es in elf Spielen darum, das Maximale zu tun und das Maximale herauszuholen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich unverantwortlich, wenn wir nicht auch einen Blick in die Zukunft wagen würden. Insofern sind natürlich auch die Planungen wichtig. Aktuell ist nur der Freitag mit dem Spiel gegen Mainz 05 wichtig. Ich glaube, dass Dimitrios Grammozis der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.

+++ Dimitrios Grammozis über seinen Kontakt zu Schalke +++

Es ist richtig, dass ich damals auch Kontakt mit Jochen Schneider hatte, bevor er Manuel Baum dann installiert hat. Auch das waren sehr gute Gespräche. Man hat schon damals ein Gefühl für diesen Verein bekommen. Die Gespräche mit Peter Knäbel haben mich noch mehr bestärkt und deshalb bin ich sehr glücklich, diesen Schritt gemacht zu haben.

+++ Dimitrios Grammozis über seine Motivation +++

Ich habe Lust darauf! Schalke ist kein normaler Verein und keine normale Aufgabe. Ich weiß, worauf ich mich einlasse und bin voller Überzeugung. Die Gespräche mit Peter Knäbel haben mich in meiner Ansicht weiter bestärkt. Ich freue mich total auf die Aufgabe und will versuchen, mit Energie und Power, die diesen Verein normalerweise aufzeichnen, zu agieren und mit der Mannschaft zu kanalisieren.

+++ Dimitrios Grammozis über seine ersten Pläne auf Schalke +++

Glück auf erst einmal und guten Tag! Ich denke, es waren sehr aufregende Tage - auch für mich. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und weiß, auf was ich mich hier einlasse. Das Gute ist, dass ich hier heimatverbunden bin und weiß, wie der Verein tickt und wie die Leute ticken. Und wie die Leute diesen Verein leben. Dementsprechend will ich auch die nächsten Tage gestalten. Die erste Herausforderung ist, sich erstmal alle neuen Namen zu merken, die man gefühlt alle zwei Sekunden bekommt. Das werde ich hinbekommen. Aber ich weiß, dass das noch mal eine andere Hausnummer ist als Darmstadt 98 vom Personal her. Ich bin mit sehr offenen Armen empfangen worden. Ich will mir einen Überblick verschaffen und ein Gefühl für die Mannschaft und die Spieler gewinnen.

+++ Peter Knäbel über die Entwicklungen der letzten Tage +++

Die neue Zeit begann am Sonntagabend um 21:15 Uhr, als ich Teil einer Telefonkonferenz gewesen bin. Seit dem ist schon einiges passiert. Als erstes galt es, sich nach dem Spiel gegen Stuttgart einen Überblick zu verschaffen über die aktuelle Situation. Die große und wichtigste Frage in einem Fußballverein, die Trainerfrage, galt es dann vorzubereiten und dann auch zu klären.

+++ Peter Knäbel und Dimitrios Grammozis beginnen die PK +++

Der neue sportlich Verantwortliche Peter Knäbel und der neue Cheftrainer der Königsblauen, Dimitrios Grammozis, betreten das Podium. Die Vorstellungs-PK beginnt.

+++ Grammozis-Debüt gegen Mainz +++

Am Freitagabend ist der FC Schalke zum Siegen verdammt. Es geht um 20:30 Uhr ins Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05. Der Tabellenvorletzte zeigte zuletzt klar positive Tendenzen und kann mit einem Sieg auf Schalke den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz schaffen. Wie will der neue S04-Coach bei seinem Debüt als Bundesliga-Trainer dagegen halten? In wenigen Momenten wissen wir mehr.

+++ Jobgarantie auf Schalke auch im Abstiegsfall +++

Anders als seine Vorgänger David Wagner, Manuel Baum und der am Sonntag geschasste Christian Gross muss Grammozis nicht unbedingt auf Anhieb Erfolg haben, um seinen Job zu behalten.

Nach nur einem Sieg aus den letzten 39 Bundesligaspielen, nur neun Punkten aus 23 Saisonpartien und mit neun Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz ist der vierte Abstieg der Vereinsgeschichte sehr wahrscheinlich.

Grammozis soll auf Schalke den Komplettumbau im Sommer vollziehen und den sofortigen Wiederaufstieg in der 2. Bundesliga angehen - sofern das Wunder Klassenerhalt nicht mehr gelingt.

+++ FC Schalke 04 findet neuen Hoffnungsträger +++

Am Mittwoch wird Grammozis das erste Training beim Tabellenletzten der Bundesliga leiten, am Freitag steht das Abstiegsduell mit dem FSV Mainz 05 an - für Schalke so etwas wie ein "Finale".

Der 42-jährige Grammozis kickte in der Bundesliga unter anderem für den Hamburger SV, den 1. FC Kaiserslautern und den 1. FC Köln. Seine zweite Karriere als Trainer startete Grammozis beim VfL Bochum, zuletzt coachte er den Zweitligisten SV Darmstadt 98.

Für den früheren Mittelfeldspieler sprach vor allem, dass er sofort einsteigen kann und der hochverschuldete Traditionsklub vor dem Neuaufbau in der nächsten Saison nicht noch einen weiteren Kurzzeitcoach beschäftigen muss. Zudem gilt Grammozis als versiert im Umgang mit jungen Spielern, auf die Schalke in Zukunft wohl auch vermehrt setzen wird.