Arnold: "Sind letztendlich verdient ausgeschieden"

Sven Sonntag via www.imago-images.de

Ole Werner und Holstein Kiel stehen im Halbfinale des DFB-Pokals

Holstein Kiel und RB Leipzig folgen Borussia Dortmund ins Halbfinale des DFB-Pokals. Der Zweiligaklub gewann beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen mit 3:0, die Sachsen setzten sich gegen den VfL Wolfsburg durch (2:0). Die Stimmen zu den Spielen:

Rot-Weiss Essen - Holstein Kiel

Christian Neidhart (Trainer Rot-Weiss Essen): "Es ist ärgerlich, in einem so wichtigen Spiel auf diese Weise auf die Verliererstraße zu gelangen. Wenn ich die Bilder sehe, war es kein Elfmeter. Ich verstehe nicht, warum der Schiedsrichter nicht rausgeht und es sich nochmal anschaut, wir haben ja die Mittel. Es geht in diesen Spielen um wirklich viel Geld, und dann muss er das machen. Ich bin stolz darauf, was meine Jungs in dieser Pokalsaison geleistet haben. Jetzt legen wir alles rein, um den Aufstieg zu schaffen."

Ole Werner (Trainer Holstein Kiel): "Den Elfmeter sehe ich aus 80 Metern Entfernung und hatte nicht die beste Perspektive, später habe ich mir die Bilder auch nicht noch mal angeschaut. Wir waren sehr effektiv, was das Nutzen von Chancen angeht, das hat uns auf die Siegerstraße gebracht. Insgesamt war es das schwierige Spiel, mit dem zu rechnen war, wir waren auch nicht so sauber und präzise wie nötig. Jetzt sind noch vier Kugeln in der Trommel, und wir sind mit dabei. Das konnte keiner erwarten."

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig): "Es war ein harter Kampf, wir sind absolut glücklich. Wir stehen im Halbfinale und hoffen, dass die Reise noch weiter geht. Man hat gesehen, dass die Mannschaft diesen Sieg unbedingt wollte und alles in die Waagschale gelegt hat."

Julian Nagelsmann (RB Leipzig): "Die Jungs haben ein sehr gutes Spiel gemacht und engagiert gefightet. Wir träumen erst einmal davon, dass wir im Halbfinale ein gutes Spiel machen. Es ändert sich nichts. Wir müssen erst den Weg gehen. Sollten wir nach Berlin kommen, können wir über weitere Dinge sprechen."

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg): "Es ist brutal, hier zu spielen. Wir haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen den Faden verloren und sind letztendlich verdient ausgeschieden."