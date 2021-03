Sechs Klubs als mögliche Håland-Ziele

Ralf Ibing

Nicht jeder Klub kann sich das Paket Erling Håland leisten

Bis 2024 steht Erling Håland bei Borussia Dortmund noch unter Vertrag, im nächsten Jahr soll allerdings eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 100 Millionen Euro greifen, was den norwegischen Wunderknaben spätestens dann wieder für andere europäische Klubs interessant macht.

43 Tore in 45 Pflichtspielen, so lautet die schier unglaubliche Bilanz von Erling Håland bei seinem Klub Borussia Dortmund. Bis 2024 steht das norwegische Supertalent noch bei den "Schwarz-Gelben" unter Vertrag, 2022 soll allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 100 Millionen Euro greifen. Das Rennen um den 20-jährigen Stürmerstar scheint langsam wieder Fahrt aufzunehmen, die europäischen Topklubs begeben sich in Lauerstellung.

City und Real als Favoriten im Håland-Poker?

Laut einem Artikel der "Sportbild" gibt es momentan aber nur sechs Vereine, die als realistische Destination für den ehemaligen Red Bull Salzburg-Stürmer gelten: Die spanischen Topklubs Real Madrid und FC Barcelona, Italiens Meister Juventus Turin sowie aus England der Liverpool FC und die beiden Großklubs aus Manchester.

Dabei haben vor allem die "Citizens" einen großen Vorteil. Zum einen besitzt der aktuelle Tabellenführer der Premier League genug finanzielle Kaufkraft, um einen Transfer in der Größenordnung Erling Håland zu realisieren, zudem kickte Papa Alf-Inge von 2000 bis 2003 bei City und brachte es auf 41 Pflichtspieleinsätze. Zum anderen läuft der Vertrag mit Sturmroutinier Sergio Agüero im kommenden Sommer aus, eine Verlängerung scheint auch aufgrund der Verletzungshistorie des argentinischen Angreifers momentan unwahrscheinlich.

Håland selbst zieht es Informationen aus seinem Umfeld zufolge eher nach Spanien. Der 20-Jährige soll vor allem von Rekordmeister Real Madrid und seiner Stahlkraft angetan sein, dort ist man zudem auch mittelfristig auf der Suche nach einem Nachfolger für Karim Benzema, der mit 33 Jahren ebenfalls schon im Herbst seiner Karriere steht.

