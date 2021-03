Rangers exakt ein Jahr lang unbesiegt

Jane Barlow via www.imago-images.de

Steven Gerrard hat leicht lachen

Auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass der kommende schottische Meister Rangers FC seine letzte Premiership-Niederlage kassiert hat - am 4. März 2020 gegen Hamilton Academical.

Seither hat die Truppe von Manager Steven Gerrard von 32 Ligaspielen keines verloren. Sieben Teams, darunter auch Erzrivale Celtic FC haben, seither nicht einmal mehr ein Tor gegen die "Gers" zustande gebracht.

In der Europa League lautet die Saison-Bilanz von Kapitän James Tavernier und Co.: Elf Spiele, neun Siege, zwei Remis, null Niederlagen! Als nächstes kommt im Achtelfinale Slavia Praha (Prag) dran.

Die fleißigsten Akteure waren Tavernier, Borna Barišić und Ryan Kent, die in dieser Zeitspanne alle über 40 Spiele für die Rangers absolviert haben. Connor Goldson (im Bild unten) passierte derweil die "magische Marke" von 150 Pflichtspielen für die Gers so schnell wie noch nie wer zuvor in der 149-jährigen Klubgeschichte, nämlich in 965 Tagen! (Quelle: BBC)

Ende Februar 2020 nach einer 1:2-Niederlage im FA Cup bei Heart of Midlothian hatte Gerrard noch sinniert: "Ich brauche jetzt Zeit zum Nachdenken. Diese Niederlage tut mir so weh. Ich liebe das Siegen und ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das bei meinen Spielern auch so ist."

Mittlerweile dürfte das geklärt sein. Den Rangers droht nur eine andere potenzielle Niederlage. Gerrard steht in der Pole Position als Liverpool-Manager, sollte die Ära Jürgen Klopp an der Anfield Road tatsächlich bald zu Ende gehen.

red