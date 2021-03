Moyes sieht Champions League in Reichweite

Nigel Keene via www.imago-images.de

COYI - mit Moyes in die Champions League?

Hammers-Manager David Moyes ließ Freitagmorgen im "Football Focus" der BBC aufhorchen. Auf die Frage nach einem Top-4-Finish meinte der Schotte: "Ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht schaffen sollten."

Die Top 4 der Premier League starten fix in der Champions League. West Ham United liegt aktuell auf Platz sechs der Tabelle mit einem Spiel weniger und empfängt am Montag Aufsteiger Leeds United.

Ein Top-4-Finish schafften die Hammers zuletzt vor 35 Jahren. Paradoxerweise nach einer ähnlichen "Ausgangsposition". Auch damals waren sie im Jahr davor fast abgestiegen und einige Prominente hatten den Klub zuvor verlassen gehabt - wie nun in den vergangenen Jahren Marko Arnautović, Samir Nasri oder Dimitri Payet.

Ausgerechet unter Moyes - der mit seinem missglückten Engagements bei Manchester United und Sunderland ebenso mächtig an Glanz eingebüßt hatte - schafften die Hammers eine Trendwende. Schon jetzt haben sie mit 13 Siegen drei Erfolge mehr eingefahren als in der gesamten letzten Saison (ebenfalls schon teilweise unter Moyes)!

Dank gebührt Porno-Duo

Moyes dankt vor allem den Eigentümern - den Porno-Giganten David Gold und David Sullivan - für ihr Durchhaltevermögen: "Sonst werden ja überall auf der Welt die Betreuer immer gleich rausgeschmissen. Aber nur wer sich länger beweisen darf, kann sich weiterentwickeln."

In der Champions League waren die Hammers noch nie. Ihr bislang größter internationaler Erfolg war der Einzug ins Finale des Cupsieger-Cups 1976. Im Heyselstadion unterlagen sie RSC Anderlecht mit 2:4.

Who the Fuck was McAvennie?

1985/1986 kämpften die Hammers übrigens bis knapp vor Schluss sogar um den Titel mit und wurden Dritter. Ein gewisser Frank McAvennie spielte damals die Saison seines Lebens.

Der Schotte kam im Sommer 1985 aus St. Mirren und hätte eigentlich bei Luton Town unterschreiben sollen, kniff aber im letzten Moment, weil ihm der Klubchef dort suspekt war. Für die Hammers traf McAvennie dann 26 Mal und bildete mit Tony Cottee (20 Tore) ein kongeniales Sturmduo. (Newcastle zerlegten die Hammers daheim mit 8:1)

red