Nübel vor Abgang? Kahn spricht Machtwort

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Alexander Nübel wechselte im Sommer vom FC Schalke 04 zum FC Bayern

Alexander Nübel will den FC Bayern München im kommenden Sommer auf Leihbasis verlassen. Vorstandschef Oliver Kahn hat sich nun zu der Personalie geäußert - und ein Machtwort gesprochen.

Genau zwei Spiele oder 180 Minuten kam Alexander Nübel nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 nach München im Trikot des FC Bayern bislang zum Einsatz - noch weniger Spielpraxis, als sich der 24-Jährige beim deutschen Rekordmeister erhofft hatte.

Nübels Berater Stefan Backs hatte die Situation seines Klienten im "kicker" vor diesem Hintergrund als "unbefriedigend" bezeichnet und gefordert: "Man muss im Sommer über eine Ausleihe nachdenken, wenn Alex nicht mehr zum Spielen kommt."

Auch ein möglicher Abnehmer für Nübel wurde bereits gehandelt: die AS Monaco mit Ex-Bayern-Coach Niko Kovac. Das Team aus dem Fürstentum hat in der französischen Ligue 1 das Ticket für die Europa League quasi gebucht. Sogar die Teilnahme an der Champions League ist in Reichweite.

Nübel und Monaco - das hätte also passen können. Doch aus einem Wechsel des gebürtigen Paderborners wird nichts.

FC Bayern: "Alexander Nübel bleibt unsere Nummer 2"

"Alexander Nübel bleibt unsere Nummer 2", stellte Bayern-Vorstand Oliver Kahn im Hinblick auf die aktuelle Diskussion am Samstag gegenüber dem "kicker" klar. "Wir sind von diesem Torwart total überzeugt", begründete der frühere Weltklasse-Keeper die unnachgiebige Haltung des FC Bayern in der Causa Nübel.

Auch Gerüchte um ein Münchner Interesse an Arminia Bielefelds Stefan Ortega dürften damit ins Reich der Fabel gehören. "Sport1" hatte berichtet, der 28-Jährige sei im Falle eines Nübel-Abgangs eine Option für den FC Bayern. Insbesondere Kahn sei ein Bewunderer Ortegas und hätte diesen zuletzt intensiv beobachtet.

Eine neue Nummer drei im Tor werden die Bayern für die kommende Saison allerdings voraussichtlich benötigen. U23-Stammtorwart Ron-Torben Hoffmann wird seinen auslaufenden Vertrag wohl nicht verlängern. Dem 21-Jährigen sollen Angebote aus der 2. Bundesliga vorliegen.