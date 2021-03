Schmadtke rechnet mit Verbleib von Glasner

unknown

Hat mit dem VfL Wolfsburg Erfolg: Trainer Oliver Glasner

Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke rechnet mit einem Verbleib seines Trainer Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg.

"Ich gehe natürlich davon aus, dass wir mit Oliver auch in die nächste Saison gehen", sagte Schmadtke dem "kicker".

Das Fachmagazin hatte zuvor enthüllt, dass der Österreicher den Fußball-Bundesligisten noch in diesem Jahr verlassen kann, weil sein bis 2022 gültiger Vertrag eine Ausstiegsklausel enthält. Diese Klausel wurde bislang weder vom Verein noch vom Trainer bestätigt oder dementiert.

Obwohl es in der Zusammenarbeit von Schmadtke und Glasner zuletzt Dissonanzen gab, spielen die Wolfsburger bislang eine sehr erfolgreiche Saison. Auch nach der 1:2-Niederlage bei 1899 Hoffenheim stehen sie auf Platz drei der Bundesliga-Tabelle. "Ich kann nur von meiner Seite sagen: Ich habe hier einen riesen Spaß an dem Job", sagte Glasner noch am Freitag.