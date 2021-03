Zorc schreibt BVB-Pleite beim FC Bayern auch Meunier zu

Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Pool

Michael Zorc hat die BVB-Niederlage beim FC Bayern analysiert

Wieder nichts: Nach der 2:4 (2:2)-Niederlage beim FC Bayern ist der BVB zum siebten Mal in Serie mit leeren Händen aus München zurückgekehrt. Während einige Dortmunder im Anschluss die Hauptschuld für die Pleite beim Schiedsrichter suchten, kehrten andere Borussen lieber vor der eigenen Türe - darunter auch Sportdirektor Michael Zorc.

Im Gespräch mit dem "kicker" bemängelte der 58-Jährige, dass sich der BVB nach der frühen 2:0-Führung "zu weit hinten reindrängen lassen" habe und "für zu wenig Entlastung sorgen" konnte. Daher sei das Endergebnis letztlich "nicht unverdient" gewesen.

Dennoch hätte die Begegnung auch anders enden können - vor allem, wenn Thomas Meunier nach 25 Minuten aus aussichtsreicher Position entweder geflankt oder geschossen hätte. Der Belgier wählte ein Mittelding und ließ so das möglicherweise vorentscheidende 3:0 liegen. "Das war fast die größte Chance des ganzen Spiels", stellte Zorc fest.

Auch Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl haderte mit dem Spielverlauf. "Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen, waren unglaublich kaltschnäuzig. Aber dann sind wir zu passiv geworden und haben den Mut verloren", stellte der frühere Borussia-Kapitän fest. So sei die Niederlage "letztlich die Konsequenz der Münchner Dominanz" gewesen.

BVB fühlt sich vom Referee benachteiligt

Direkt nach Spielschluss hatten sich die BVB-Akteure zunächst auf Schiedsrichter Marco Fritz eingeschossen.

"Ganz ehrlich: Wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte er hundertprozentig gepfiffen. Das ist so", schimpfte Marco Reus bei "Sky" über ein angebliches Foulspiel von Leroy Sané an Emre Can vor dem Tor zum 2:3. Im "ZDF" echauffierte er sich: "Für mich hat der Schiri keine Eier gehabt, da zu pfeifen."

Die Szene sei "ganz klar" gewesen, sagten Reus und Trainer Edin Terzic. Auf die konkrete Nachfrage, ob die Bayern bei den Schiedsrichtern einen Bonus hätten, antwortete Reus: "Das will ich nicht sagen, aber bei Bayern wär's gepfiffen worden. Das ist so, fertig aus." Diese "Kleinigkeit" habe letztlich das Spiel entschieden.