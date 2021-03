Stuttgart-Duo darf auf Nationalmannschafts-Debüt hoffen

Ralf Poller/Avanti via www.imago-images.de

Waldemar Anton vom VfB Stuttgart könnte bald sein DFB-Debüt geben

In Kürze tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation an. Waldemar Anton und Marc Oliver Kempf vom VfB Stuttgart könnten für die anstehenden Länderspielphase in den DFB-Kader berufen werden.

Mit Tabellenplatz neun spielt der VfB als Aufsteiger bislang eine hervorragende Saison. Da kommt es nicht von ungefähr, dass auch schwäbische Akteure ins Visier des DFB geraten sind.

Laut "kicker" war Thomas Schneider im Rahmen seiner Tätigkeit als Chefscout der Nationalmannschaft zuletzt mehrfach bei Spielen der Stuttgarter zugegen und soll sein Augenmerk dabei auf zwei Defensivspezialisten gerichtet haben.

So sollen sich die Innenverteidiger Waldemar Anton und Marc Oliver Kempf im Dunstkreis der Nationalmannschaft bewegen. Für den im Alltagsgeschäft zuständigen VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo kommen Schneiders Dienstreisen wegen des Duos offenbar nicht überraschend.

Duo des VfB Stuttgart erhält Lob vom Trainer

"Waldi ist ein Spieler, der extrem viel Aktivität und Lernfähigkeit mitbringt", lobte Matarazzo Anton. Auch für Kempf gab es warme Worte: "Kempfi ist unser Kämpfer. Er ist sehr hart in den Zweikämpfen, bringt eine gewisse Emotionalität mit, die uns guttut, gewinnt viele Zweikämpfe und hat Speed und Dynamik."

Für die deutsche Nationalmannschaft stehen in der Qualifikationsrunde für die WM in Katar im Jahr 2022 gleich drei Aufgaben an. Am 25. März misst sich die Mannschaft von Joachim Löw mit Island, im Anschluss geht es nach Rumänien (28. März) und gegen die Länderauswahl Nordmazedoniens (31. März). Womöglich kleidet sich in Zukunft ein weiterer VfB-Akteur in den Farben des DFB.

Siedelt Mateo Klimowicz zum DFB über?

Wie ebenfalls der "kicker" berichtet, haben zwischen dem DFB und dem VfB Vorgespräche bezüglich eines Nationenwechsels von Mateo Klimowicz stattgefunden. Im Gespräch sei eine Nominierung der von Stefan Kuntz trainierten U21.

Der in Buenos Aires geborene und aufgewachsene Offensivspieler verfügt neben der argentinischen Staatsbürgerschaft auch über einen deutschen Pass. Ein Jugendländerspiel für die Südamerikaner hat der Sohn von Ex-Bundesliga-Profi Diego Klimowicz bislang nicht bestritten.