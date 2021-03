Bericht: Ligue-1-Senkrechtstarter im Visier des BVB

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Romain Faivre soll das Interesse des BVB geweckt haben

Da er sich in Reihen der AS Monaco nie wirklich im Profiteam festspielen konnte, wechselte Romain Faivre im Sommer 2020 zum Liga-Konkurrenten Stade Brest, wo er auf Anhieb eine tragende Rolle einnahm. Mit seinen Leistungen soll sich der 22-Jährige sogar in den Fokus zweier Bundesligisten gespielt haben.

Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund sollen ein Auge auf den zentralen Mittelfeldspieler geworfen haben. Das berichtet "L'Équipe". Zudem habe der englische Erstligist Leeds United die Fühler nach Faivre ausgestreckt.

Dem Bericht zufolge hat der Poker um den französischen U21-Nationaspieler allerdings einen dicken Haken: Für Faivre, der 2020 für überschaubare 350.000 Euro nach Brest wechselte, soll inzwischen eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro aufgerufen werden. Eine Summe, die ein großes Risiko darstellt, zumal Faivre sein Können bislang noch nicht auf der ganz großen Bühne unter Beweis stellen konnte.

Zudem soll Brest laut "L'Équipe" daran gelegen sein, dass Faivre im Anschluss an einen Deal ein weiteres Jahr auf Leihbasis für seinen aktuellen Arbeitgeber kickt.

Verlängerung an Weihnachten

Der Preis dürfte auch zustande kommen, da Faivre, der ebenfalls im rechten und linken Mittelfeld eingesetzt werden kann, seinen Vertrag in Brest erst am 24. Dezember 2020 bis Ende Juni 2025 verlängert hat.

"Wir sind keine Verkäufer. Wir sind nicht in einer Situation, in der wir Romain verkaufen müssen", zitiert "fussballtransfers.com" Brests Sportlichen Leiter Gregory Lorenzi. "Wir wissen sehr genau, dass wir ihn ab einem gewissen Grad der Verlockung nicht mehr zurückhalten können."

Einen konkreten Preis wollte Lorenzi nicht aufrufen, erklärte aber, man habe Ibrahima Diallo erst kürzlich für 15 Millionen Euro an den FC Southampton verkauft und offensiver ausgerichtete Spieler wie Faivre seien "zwangsläufig mehr wert".

Für Brest absolvierte der Linksfuß 2020/21 29 Pflichtspiele. Dabei erzielte er fünf Tore und bereitete drei Treffer vor.