Gerrard will Klopp noch nicht beerben

imago sportfotodienst via www.imago-images.de

Wann kehrt Klub-Ikone Steven Gerrard zu seinem Liverpool FC zurück? Diese Frage bewegt nicht nur die Fans an der Anfield Road. Zumal der ehemalige Reds-Kapitän als Manager der Rangers von einem Erfolg zum nächsten eilt.

Mittwoch hat Gerrard in einem Interview auf "ITV" Stellung genommen: "Wir haben derzeit einen der besten Manager der Welt. Ich liebe ihn und hoffe, dass er noch einige Jahre bleibt."

Gerrard geht sogar noch einen Schritt weiter und stellt sich selbst noch in Frage: "Ja, es ist mein Traum, eines Tages Liverpool-Manager zu sein, aber sicher nicht jetzt und wer sagt, dass ich überhaupt einmal gut genug dafür sein werde?"

Es gebe so viele gute Manager "auf diesem Planeten". Oberste Priorität sei es, nun Jürgen Klopp den "notwendigen Respekt" entgegen zu bringen. Aktuell liegt Liverpool ja in der Premier League nur auf Rang acht.

In der Champions League sollte der Weg für die Reds ins Viertelfinale geebnet sein. Nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel in Budapest gegen RB Leipzig steigt heute das Rückspiel, wieder in Budapest.

red