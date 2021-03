Grammozis sieht "sehr viele" Ansätze beim FC Schalke

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Wie will Dimitros Grammozis den FC Schalke wieder flott machen?

Beim FC Schalke ist der Glaube an den Klassenerhalt zumindest ein Stück weit zurückgekehrt. Vor allem dank Neu-Trainer Dimitrios Grammozis, der für frischen Wind gesorgt hat. Damit seine "Rettermission" gelingt, will der 42-Jährige an zahlreichen Stellschrauben drehen.

Ein hoffnungsloser Fall ist Schalke 04 noch nicht. Das zumindest glaubt Grammozis. Beim 0:0 gegen den FSV Mainz habe er "Leben in der Mannschaft" gespürt, versicherte der Deutsche-Grieche im "kicker"-Interview. "Das ist für mich die grundlegende Basis, um so optimistisch wie nur möglich in die letzten zehn Saisonspiele zu gehen."

Dass sich bei den Königsblauen einiges ändern muss, liegt auf der Hand. Vor allem taktisch setzt Grammozis auf andere Konzepte als seine Vorgänger.

So gibt es für ihn zum Beispiel keine Frage, wie der FC Schalke ab sofort Standards verteidigen wird: mit einer Raumdeckung. "Da bin ich nicht flexibel. Es hat viel mit Abläufen und Automatismen zu tun, und ich bin kein Freund davon, dass man alle zwei Spiele seine Verteidigungsstrategie verändert."

Grammozis sieht beim FC Schalke "sehr viele" Ansätze

Auch für das Spiel nach vorne sieht der Trainer einige neue Ansätze. "Sehr viele sogar", wie Grammozis betonte. Einer davon betrifft die Konter, die beim FC Schalke in dieser Saison im Prinzip nicht stattfinden.

"Eine Mannschaft sollte immer schon die Spielphase erahnen, die sich ergeben könnte. Wenn unsere zwei Stürmer überspielt werden, dürfen sie nicht starr vorne stehen bleiben, sondern sollten sich direkt eine Position suchen, die beim Ballgewinn dann vielversprechend für einen Konter ist", nahm der Coach seine Offensiven in die Pflicht.

So will Grammozis die Offensive flott machen

Das Mittelfeld sei im Spiel gegen Mainz zudem zu sehr nach hinten gerichtet gewesen, merkte der 42-Jährige an. "Ich denke, dass das nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen und Monate auch viel mit mangelndem Selbstvertrauen zu tun hat. Wenn wir es schaffen, bei solchen vermeintlichen Kleinigkeiten etwas zu verändern, kann das unser Offensivspiel stark beeinflussen."

Grundsätzlich will Grammozis versuchen, dem FC Schalke eine "aktive Spielweise" einzuimpfen. Kontrollierte Offensive ist für ihn das oberste Ziel: "Natürlich spielt Kompaktheit immer eine Rolle, aber ich lege schon Wert darauf, zu versuchen, den Ball so schnell es geht zu gewinnen, damit man sich so viele Torchancen wie möglich erarbeiten kann."