Nagelsmann immer begehrter: DFB, FC Bayern - und Barca

Julian Nagelsmann steht angeblich beim FC Barcelona auf dem Zettel

Julian Nagelsmann leistet bei RB Leipzig, unabhängig vom Ausscheiden in der Champions League, erfolgreiche Arbeit. So erfolgreich, dass er längst für die Besetzung der prestigeträchtigsten Trainerstühle gehandelt wird. Die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer und ein Job beim FC Bayern wird ihm längst zugetraut, nun soll auch Interesse in Spanien bestehen.

Glaubt man dem spanischen Radiomoderator Manu Carreno, der die Sendung "El Larguero" bei "Cadena SER" leitet, steht Julian Nagelsmann beim FC Barcelona auf der Wunschliste.

Der zum neuen Präsidenten des katalanischen Spitzenklubs gewählte Joan Laporta sei demnach nicht gänzlich von den Qualitäten von Ronald Koeman als Cheftrainer überzeugt. Laporta respektiere den Niederländer zwar, hätte den 57-Jährigen jedoch nie als Trainer für das Projekt Neuaufbau gewählt. Koeman trat im August die Nachfolge von Quique Setién beim FC Barcelona an und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2022.

Der 33 Jahre alte Nagelsmann passe in den Vorstellungen Laportas besser in das Konzept des FC Barcelona. Auch Arsenal-Teammanager Mikel Arteta wurde zuletzt als möglicher neuer Trainer gehandelt, wenngleich Koemans Schicksal als Barca-Trainer längst noch nicht als entschieden gilt.

Laut Carreno dürfte Barca mit Koeman auch in die zweite Saison gehen, sollte noch ein Titel für die Blaugrana herausspringen. Dazu müsste Barca entweder das Pokalfinale gegen Athletic Bilbao gewinnen, oder Atlético Madrid in der Primera División von Platz eins verdrängen. Aktuell beträgt der Abstand sechs Punkte. In der Champions League scheiterte Barca im Achtelfinale an PSG.

Julian Nagelsmann will (noch) nicht Bundestrainer werden

Für Julian Nagelsmann wäre die Option beim FC Barcelona indes lediglich eine von gleich mehreren, die sich Medienberichten zufolge auftun könnten, sollte er seinen bis 2023 gültigen Vertrag bei RB Leipzig nicht erfüllen wollen.

Seit Joachim Löws Bekanntgabe, die Geschäfte als Bundestrainer nach der EM im Sommer abzugeben, wird Nagelsmann als geeigneter Kandidat gehandelt. Eine Aufgabe, die allerdings wohl zu früh kommt. "Die nächsten Jahre will ich auf jeden Fall Vereinstrainer bleiben. Aber klar, es ist für jeden Trainer eine Ehre, von einer sehr erfolgreichen Fußballnation Nationaltrainer zu sein. Aber für mich aktuell und in den nächsten Jahren noch kein Thema", so Nagelsmann dazu in aller Deutlichkeit.

"Sky"-Experte Dietmar Hamann brachte Nagelsmann derweil auch beim FC Bayern ins Spiel - sollte Hansi Flick den Posten als Bundestrainer übernehmen.