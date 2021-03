Chelsea müht sich zu Remis - ManCity auf Titelkurs

Lee Smith via www.imago-images.de

Torlose Nullnummer zwischen dem FC Chelsea und Leeds United

Teammanager Thomas Tuchel und der FC Chelsea haben in der englischen Fußball-Meisterschaft Federn gelassen, Spitzenreiter Manchester City marschiert hingegen weiter in Richtung Titel.

Bei Aufsteiger Leeds United mussten sich Tuchels Blues mit einem 0:0 begnügen, nach einem Dutzend Pflichtspielen bleiben die Londoner aber unter der Leitung des früheren Bundesliga-Trainers ungeschlagen. Mit 51 Punkten liegt Chelsea im engen Rennen um die Champions-League-Plätze auf Rang vier.

ManCity gewann am späten Samstagabend mühelos 3:0 (0:0) beim FC Fulham. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola baute die komfortable Führung auf Verfolger Manchester United vorerst auf 17 Punkte aus, Citys Stadtrivale hat allerdings zwei Partien weniger absolviert. John Stones (47.), Gabriel Jesús (56.) und Sergio Aguero (Foulelfmeter/60.) trafen für die Citizens.

Vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Dienstag (21:00 Uhr) schonte Guardiola zahlreiche Stammkräfte. Auch Nationalspieler Ilkay Gündogan verfolgte den ungefährdeten Sieg über 90 Minuten von der Bank.

An der Elland Road ließ Tuchel die Nationalspieler Kai Havertz und Antonio Rüdiger von Beginn an mitwirken. DFB-Kollege Timo Werner kam erst in der 68. Minute im Chelsea-Angriff zum Einsatz, konnte den Bann aber auch nicht mehr brechen. "Normalerweise hat er einen guten Abschluss und normalerweise reichen die Chancen, die er hatte, um ein Tor zu erzielen", sagte Tuchel im "BBC"-Interview über Havertz.

"Das Spiel war okay, manchmal ist es schwer, ein Tor zu erzielen. Wir müssen weiter hart arbeiten und im gegnerischen Strafraum präziser sein", erklärte Tuchel: "Die Jungs sind enttäuscht, das ist ein gutes Zeichen."

Bei Leeds saß Verteidiger Robin Koch erstmals seit seiner im Dezember erlittenen Knieverletzung wieder auf der Bank.