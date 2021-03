Rapid bejubelt souveränen 4:0-Heimsieg

APA

Ercan Kara traf gleich zweimal für Rapid gegen Hartberg

Rapid hat am Sonntag in der 21. Bundesliga-Runde einen souveränen 4:0-Heimsieg über den TSV Hartberg eingefahren. Matchwinner für die weiterhin zweitplatzierten Hütteldorfer war Ercan Kara - der Stürmer traf in der 34. und 49. Minute und bereitete das dritte Tor durch Christoph Knasmüllner vor (69.). Für den Endstand sorgte Deni Alar (88.).

>> Spielbericht: Rapid Wien gegen TSV Hartberg

Während Rapid mit dem ersten Liga-Heimerfolg über die Steirer im fünften Versuch Rang zwei verteidigte, fiel Hartberg aus den Top sechs. Eine Runde vor der Teilung fehlt dem TSV ein Punkt auf einen Platz in der Meistergruppe.

Kara erneut mit starker Vorstellung

Die erste Torszene ging auf das Konto von Rapid - Taxiarchis Fountas prüfte Hartberg-Goalie Rene Swete mit einem relativ harmlosen Schuss (5.). In der 14. Minute wäre Swete bei einem Lupfer des Griechen aus spitzem Winkel machtlos gewesen, der Ball sprang aber von der Innenstange wieder ins Feld. Zwölf Minuten später war Swete bei einem Schuss von Maximilian Ullmann aufs kurze Eck zur Stelle.

In der 34. Minute musste der Hartberger Schlussmann das Kunstleder erstmals aus dem Netz fischen. Nach Idealpass von Filip Stojkovic umkurvte Kara den Keeper und schob zum 1:0 ein. Drei Minuten später bewahrte Richard Strebinger Rapid vor dem Ausgleich, der Tormann lenkte einen Schuss von Rajko Rep über die Latte. Der Slowene dürfte sich allerdings davor den Ball mit der Hand mitgenommen haben. Bereits in der 13. Minute hatte Strebinger außerhalb des Sechzehners in extremis vor Rep geklärt, der anschließende Heber von Sascha Horvath verfehlte klar das Ziel.

Die Vorentscheidung folgte bald nach dem Seitenwechsel. Kara kam an der Strafraumgrenze zum Ball und traf zwischen die Beine von Felix Luckeneder ins lange Eck (49.). Wenige Sekunden später fand Kara in Swete seinen Meister, kurz darauf parierte der TSV-Tormann auch einen Versuch von Dejan Ljubicic.

Alar sorgt für Schlusspunkt

Hartberg antwortete mit einem von Strebinger abgewehrten Kopfball von Dario Tadic (56.), doch danach stand die Partie wieder klar im Zeichen der Gastgeber. Der für den verletzten Marcel Ritzmaier eingewechselte Yusuf Demir schoss aus guter Position genau auf Swete (65.), der zudem eine Kara-Chance per Fußabwehr entschärfte (68.). Eine Minute später verwertete Joker Knasmüllner eine Hereingabe von Kara.

In der Schlussphase verhinderte Mateo Barac mit einer Grätsche vor dem leeren Tor bei einem Tadic-Schuss ein Hartberg-Tor (78.), ehe der eingetauschte Alar das 4:0 erzielte (88.). Für den Angreifer war es der erste Bundesliga-Treffer seit April 2019.

Der Tabellensiebente TSV trifft nun in der letzten Grunddurchgangs-Runde am kommenden Sonntag daheim auf dem SKN St. Pölten und muss wohl auf Schützenhilfe der Rapidler hoffen, die bei der WSG Tirol antreten. Die Wattener liegen einen Punkt vor Hartberg, auf den WAC fehlen den Steirern zwei Zähler.

