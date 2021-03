Gisdol vor dem Aus? Drei Nachfolger in Köln gehandelt

Eduard Bopp via www.imago-images.de

Markus Gisdols Job wackelt mal wieder gewaltig

Nach nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen hat die sportliche Brisanz beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln deutlich zugenommen. Nur noch ein Zähler beträgt der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze. Jetzt soll erneut die Partie gegen den BVB die Trendwende bringen.

Das hatte in der Hinrunde auch schon bestens geklappt, als die Kölner als noch siegloser Tabellenvorletzter bei Borussia Dortmund antraten und überraschend mit 2:1 gewannen.

Dieses Resultat rettete Cheftrainer Markus Gisdol vermutlich seinen Job, der damals im November mit dem Rücken zur Wand stand. Jetzt muss der 51-Jährige wieder um seinen Posten zittern, sollte es gegen den BVB eine Niederlage setzen. So zumindest heißt es in übereinstimmenden Medienberichten.

Nach Informationen der "Sport Bild" hat der 1. FC Köln um Sportchef Horst Heldt drei ernsthafte Nachfolge-Kandidaten auf dem Zettel stehen, sollte es am Samstag (ab 15:30 Uhr) im Heimspiel gegen die Dortmunder die nächste Niederlage setzen.

Neben Fußball-Rentner Friedhelm Funkel und Ex-Köln-Trainer Peter Stöger wird erneut Bruno Labbadia als Nachfolger für Markus Gisdol gehandelt. Der 55-Jährige ist seit knapp zwei Monaten ohne Job in der Bundesliga, nachdem er bei Hertha BSC wegen Erfolglosigkeit entlassen wurde. Beim Effzeh wurde er schon mehrfach für das Traineramt gehandelt. Zum letzten Mal in der Hinrunde, als sich die sportliche Situation bei den Kölnern ebenfalls äußerst prekär darstellte.

Während Labbadia auf eine Zeit als Spieler beim 1. FC Köln zurückblickt und in seiner Zeit im Verein 15 Tore in 41 Ligaspielen schoss, arbeiteten Funkel und Stöger schon einmal erfolgreich als Cheftrainer am Geißbockheim.

Friedhelm Funkel stand zwischen 2002 und 2003 in Köln in der Verantwortung. Unter Peter Stöger erlebte der Effzeh seine erfolgreichsten Jahre in der letzten Zeit und spielte nach einer famosen Saison 2016/2017 sogar in der Europa League. Der 54-Jährige ist derzeit noch Cheftrainer und Sport-Chef bei Austria Wien.