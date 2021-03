BVB und RB Leipzig jagen Schweden-Juwel

via www.imago-images.de

Gabriel Gudmundsson soll sich in den Fokus des BVB gespielt haben

Beim BVB dürfte im Sommer auf der linken Abwehrseite ein Kaderplatz frei werden, da Urgestein Marcel Schmelzer den Verein nach 16 Jahren verlässt. Angeblich haben die Verantwortlichen von Borussia Dortmund sogar schon einen möglichen Nachfolger im Visier.

Wie das niederländische Fachmagazin "Voetbal International" berichtet, könnte der junge Schwede Gabriel Gudmundsson vom FC Groningen die Lücke stopfen und künftig als Herausforderer auf der Linksverteidigerposition agieren.

Aktuell führt dort kein Weg an Raphael Guerreiro vorbei, der Portugiese ist allerdings verletzungsanfällig. Ob Backup Nico Schulz noch eine Zukunft in Dortmund hat, ist darüber hinaus unklar.

Gudmundsson ist einer der Shootingstars der Eredivisie, in der laufenden Saison schaffte der 21-Jährige in Groningen den Durchbruch und glänzte mit fünf Vorlagen in 19 Einsätzen. Geholfen hat ihm die Rückversetzung in die Abwehr, nachdem er 2019/2020 als Flügelstürmer kaum überzeugt hatte.

Prominente Konkurrenz für den BVB

Neben dem BVB sollen auch Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig sowie Manchester City, Ajax Amsterdam und der SSC Neapel um den Juniorennationalspieler werben. Sein Arbeitspapier läuft 2022 aus, Gespräche über eine Verlängerung liefen ins Leere.

Der FC Groningen würde den Schweden offenbar für eine Millionen-Ablöse ziehen lassen, konkrete Zahlen sind jedoch nicht bekannt. Unterschriftsreife Angebote sollen bislang nicht eingegangen sein, werden in Kürze aber erwartet.

"Das Interesse ist schön, aber ich konzentriere mich jetzt nur auf Groningen. Der Rest wird nach der Saison kommen", kommentierte Gudmundsson die Gerüchte unlängst gegenüber "Fotbollskanalen".

Dass er im Sommer eine neue Herausforderung anstrebt, gilt allerdings als überaus wahrscheinlich - möglicherweise in Dortmund.