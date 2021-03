Aaronson und Palmer-Brown im US-Kader

GEPA pictures/ David Geieregger

In der Bundesliga sind die beiden schon gegeneinander angetreten

Ehre für die beiden US-amerikanischen Legionäre Brenden Aaronson und Erik Palmer Brown. Der Salzburger Winterneuzugang und der Defensivspieler der Wiener Austria schaffen es in den Kader der USA für das anstehende Länderspiel gegen Jamaika.

>> Liveticker: USA gegen Jamaika

Zwei Profis aus der heimischen Bundesliga sind Teil des USA-Kaders für das anstehende Länderspiel gegen Jamaika. Sowohl Red Bull Salzburg Mittelfeldmann Brenden Aaronson als auch Austria Wien-Defensivspieler Erik Palmer-Brown schaffen den Sprung in das Aufgebot von Trainer Gregg Berhalter. Die Nationalmannschaft der USA trifft am 25. März in Wiener Neustadt auf Jamaika. Beim zweiten Spiel gegen Nordirland nur drei Tage später in Belfast werden die beiden aufgrund der Reiserestriktionen wegen der britischen Corona-Mutation aber nicht dabei sein.

This month’s #USMNT squad fast facts:



▸ Averaging 23 years, 27 days and 11 caps

▸ 16 players age 22 and under

▸ Players from clubs in 10 countries: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 🇩🇪, 🇺🇸, 🇦🇹, 🇧🇪, 🇫🇷, 🇪🇸, 🇮🇹, 🇵🇹 & 🇳🇱



📝: https://t.co/VrtmTgAWWF pic.twitter.com/XLD4DfIKM0 — U.S. Soccer MNT (@USMNT) 17. März 2021

Brendon Aaronson bringt es bisher auf zwei Länderspieleinsätze für die USA, beim letzten Spiel am 10. Dezember im vergangenen Jahr konnte der 20-jährige Mittelfeldspieler des österreichischen Tabellenführers beim 6:0-Sieg über El Salvador sogar einen Treffer beisteuern.

Austria-Leihspieler Erik Palmer-Brown bringt es ebenso auf zwei Einsätze für das A-Nationalteam der USA, sein letzter Einsatz ist allerdings schon etwas länger her. Das war am 09. Juni 2018 beim 1:1 gegen Frankreich, da wurde der Abwehrspieler in der 60. Minute eingetauscht.

red