Bayern-Jäger RB Leipzig unter Zugzwang

Leipzig-Trainer Nagelsmann will gegen Leipzig drei Punkte einfahren

RB Leipzig steht am Freitagabend beim Abstiegskandidaten in Bielefeld unter Druck. Marcel Sabitzer und Co. benötigen unbedingt einen Auswärtssieg, um ihre Chance im Titelkampf der deutschen Bundesliga zu wahren. "Jetzt ist klar, wenn wir noch einmal verlieren, sind die Bayern weg", sagte Trainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die Tabelle, in der die Münchner aktuell vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Leipzig haben.

Wenn man in Bielefeld nicht gewinne, "gibt es gegen Bayern keinen großen Showdown". Denn nach der Länderspielpause empfängt RB am 3. April dann in der 27. Runde den Club von ÖFB-Star David Alaba, der seinen neunten Meistertitel en suite anpeilt.

Die Bayern spielen davor noch am Samstag (15.30 Uhr) zu Hause gegen den seit fünf Runden ungeschlagenen Tabellenachten VfB Stuttgart, für den Sasa Kalajdzic in den jüngsten sieben Liga-Partien immer getroffen hat.

