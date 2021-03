Leeds trauert um "The Lash" Peter Lorimer

PA Images via www.imago-images.de

Peter Lorimer (1969)

Leeds United trägt Trauer. Peter Lorimer alias "The Lash" ("Die Peitsche") ist tot.

703 Einsätze und 238 Pflichtspieltore schreiben ihm die Klubhistoriker zu. Mit 15 Jahren lief Lorimer im Dezember 1962 das erste Mal für Leeds auf und ist damit bis heute jüngster Debütant.

Rund 30 Klubs haben dann gleich um den Teenager gefeilscht. Manchester United hat bei seinen Eltern in Dundee ein Kuvert mit 5.000 Pfund liegen gelassen - eine für damalige Verhältnisse unglaubliche Summe.

Bei Don Revie hatten die Lorimers aber ein "besseres Gefühl". Peter trug dann über 16 Jahre die weiße Dress und wurde mit Leeds zwei Mal Meister, einmal FA-Cupsieger und League-Cupsieger, sowie zweifacher UEFA-Cupsieger. Nach kurzen Engagements in den USA kam er noch einmal zurück und ließ seine Peitsche für Leeds noch in der zweithöchsten Spielklasse knallen.

Wenn Lorimer zum Freistoß antrat, skandierten die Fans an der Elland Road "90 miles per hour! 90 miles per hour!". Eine Munitionsfabrik! hatte seinen gewaltigen Schuss gemessen. Manche Manager sollen ihn im Training sogar angewiesen haben, auf die eigenen Torhüter doch bitte ein bisserl schaumgebremst abzuziehen.

🤍 Rest in peace Peter pic.twitter.com/23F44Hqt1I — Leeds United (@LUFC) 20. März 2021

Bekannt war Lorimer aber auch für seine schottische Gelassenheit. Einmal musste ihn ein Mitspieler Minuten vor dem Ankick aus dem TV-Raum des Klubs holen, weil er unbedingt noch den Einlauf eines Pferderennens verfolgen wollte.

Lorimer selbst meinte einmal: "Ich bin einfach mehr relaxt als andere. Fußballspielen habe ich immer geliebt, aber wenn ich verloren habe, habe ich das nicht zu meiner Familie heimgenommen."

Im Pub ausgeschenkt

Nach seiner Spieler-Laufbahn betrieb er in Leeds ein Pub und blieb so weiter nah dran an den Fans. Samstagfrüh ist der Rekordtorjäger der "Whites" nach langer Krankheit mit 74 Jahren verstorben.

"Er war ein großer Spieler und ein großer Mensch", sagte seine ehemaliger Teamkollege Eddie Gray im "Football Focus". "Alle Leeds United-Fans werden ihn ganz schlimm vermissen."

red