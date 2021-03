Muss Salihamidzic seinen Platz beim FC Bayern räumen?

Pressefoto Rudel/Robin Rudel/Poo

Machen Hasan Salihamidzic und Hansi Flick gemeinsam beim FC Bayern weiter?

Der deutliche 4:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart hat beim FC Bayern zumindest vorerst wieder für Ruhe gesorgt. Das angespannte Verhältnis zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic produziert aber weiterhin Gesprächsstoff. Für Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist daher klar: So geht's nicht weiter!

Hansi Flick wird auch im nächsten Jahr als Trainer des FC Bayern an der Seitenlinie stehen. Das stellte Karl-Heinz Rummenigge im "WamS"-Interview am Sonntag unmissverständlich klar.

Die große Frage, die vom Rekordmeister bisher nicht so offensiv beantwortet wurde, die sich nach den jüngsten Querelen aber unweigerlich stellt, ist: Sitzt Hasan Salihamidzic in der kommenden Saison weiterhin an der Seite des Trainers?

Dietmar Hamann ist sich da nicht so sicher. "Dass beide nächstes Jahr in der Konstellation weiterarbeiten, halte ich für ausgeschlossen", sagte der ehemalige Nationalspieler in der Sendung "Sky 90".

Reibungspunkte beim FC Bayern?

Reibungspunkte gebe es laut Hamann allein schon durch die Tatsache, dass Flick als engster Vertrauter von Karl-Heinz Rummenigge gelte. Der große Salihamidzic-Fürsprecher war dagegen Uli Hoeneß, der mittlerweile "nur" noch als Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied tätig ist.

"Wenn der Trainer bleibt, was heißt das für die Zukunft des Sportvorstandes?", fragte Hamann, der einen Abschied von Salihamidzic offenbar durchaus als Option betrachtet. In so einer Situation müsse letztlich der Aufsichtsrat entscheiden, sagte der TV-Experte.

Ganz anders würde die Lage aussehen, sollte Hansi Flick die Bayern im Sommer verlassen. In diesem Fall müsste sofort ein neuer Übungsleiter her. "Für mich wäre Julian Nagelsmann die logische Lösung. Ich könnte mir vorstellen, dass er der erste Ansprechpartner der Bayern wäre", spekulierte Hamann.