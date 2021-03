Englische Topklubs an Salzburgs Daka dran

GEPA pictures/ Jasmin Walter

Patson Daka könnte bald in England auf Torjagd gehen

20 Tore in 18 Bundesligaspielen, die Trefferquote von Red Bull Salzburg-Stürmer Patson Daka ist unglaublich. Der Stürmer aus Gambia, der seit 2017 für die "Roten Bullen" auf Torjagd geht, wird weiter mit einigen Topklubs in Verbindung gebracht und wohl nicht mehr lange zu halten sein.

>> Die Vereinsstatistik von Patson Daka in der weltfussball-Datenbank

Beim 1:0-Sieg von Red Bull Salzburg gegen den LASK war wieder einmal Patson Daka der Schlüssel zum Erfolg. Mit seinem bereits 20ten Tor im 18ten Bundesliga-Spiel, ist der Angreifer aus Gambia aktuell das Maß der Dinge im österreichischen Fußball und macht sich durch seine konstanten Leistungen in Europa einen Namen. Bereits in der vergangenen Saison netzte er in 31 Bundesligaspielen ganze 24-mal und wurde nur von Ex-WAC-Stürmer Shon Weissman im Kampf um den Torschützenkönig ausgebremst, der in 31 Spielen sogar 30-mal anschreiben konnte. Dieses Jahr soll es aber so weit sein.

Wechsel für über 20 Millionen Euro?

Mit seiner Torquote erinnert der 22-Jährige an die Ex-Salzburger Torgaranten Marc Janko oder Jonatan Soriano, die ebenfalls nach 22 Runden schon die 20 Tore-Marke für den Tabellenführer knacken konnten. Die europäische Elite hat jedenfalls längst ihre Fühler nach Patson Daka ausgestreckt, laut den "Salzburger Nachrichten" sollen dabei mit Arsenal, Liverpool und den beiden Großklubs aus Manchester gleich vier Schwergewichte ihre Interesse am gambischen Angreifer angemeldet haben.

Dabei wird der Wechsel auch finanziell lukrativ für die Salzburger sein, Dakas Marktwert wird aktuell bei "transfermarkt" auf rund 20 Millionen Euro festgelegt, bei einem Abgang kann sich der Tabellenführer der österreichischen Bundesliga auf einen wahren Geldsegen freuen.

Die Salzburger Zeitung geht davon aus, dass Daka bei einem Abgang sogar noch mehr Geld als Erling Håland einbringen könnte, der damals für rund 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte. Angesichts seiner überzeugenden Leistungen wird es wohl nicht allzu lange dauern, ehe Patson Daka den nächsten Schritt machen wird und eventuell zum neuen Rekordabgang von Red Bull Salzburg avanciert.

