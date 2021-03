Nimmt Bobic dieses Trio mit nach Berlin?

Jan Huebner via www.imago-images.de

Fredi Bobic wird Eintracht Frankfurt nach Saisonende verlassen

Sportlich könnte es fast nicht besser laufen beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Die Mannschaft von Cheftrainer Adi Hütter liegt nach dem glanzvollen 5:2-Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin vom letzten Wochenende voll auf Champions-League-Kurs, hat als Tabellenvierter wieder ein Polster von vier Zählern auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund.

Dennoch stehen die Zeichen bei der Eintracht auf Sturm - zumindest in der obersten Führungsetage. Seit dem Sportvorstand Fredi Bobic abgekündigt hat, den Klub im Sommer verlassen zu wollen, ranken sich die wildesten Spekulationen rund um die SGE. Geht Bobic wirklich zum Ligakonkurrenten Hertha BSC? Wer folgt ihm bei den Frankfurtern nach? Nimmt Bobic Eintracht-Spieler mit in die Hauptstadt?

Alles Fragen, die noch in der Schwebe stehen. Sicher scheint allerdings: Sollte es tatsächlich zu einem Wechsel des langjährigen Profis nach Berlin kommen, so werden seinem Ruf wohl auch bis zu drei weitere Top-Angestellte von Eintracht Frankfurt folgen, die mit Bobic in den letzten Jahren vertrauensvoll zusammengearbeitet hatten.

So berichtete die "Bild" am Montag, dass Bobic gleich drei wichtige Mitarbeiter und Assistenten mitnehmen will. Es soll sich dabei um Sebastian Zelichowski, Matthias Borst sowie Thomas Westphal handeln.

Der 38-jährige Zelichowski ist derzeit als Bobics persönlicher Referent bei der Eintracht angestellt. Schon zu Stuttgarter Funktionärszeiten des Ex-Nationalspielers (2010 bis 2014) arbeiteten die beiden zusammen. Zelichowski war es auch, der Matthias Borst vor zwei Jahren nach Frankfurt holte. Er leitet den Bereich Spielkonzeption bei der Eintracht und setzt sich für die Umsetzung einer einheitlichen Spielphilosophie von der Bundesliga-Mannschaft bis zur U9.

Letztgenannter Thomas Westphal soll Bobic ebenfalls nach Berlin folgen. Der 48-Jährige wurde von Bobic als Teammanager installiert und kümmert sich um alle wichtigen organisatorischen Dinge rund um den Spielbetrieb. Westphal blickt auch schon auf eine Vergangenheit bei RB Leipzig, dem HSV und Hannover 96 zurück.

Sollte es tatsächlich zum Bobic-Abschied in die Hauptstadt kommen, droht den Frankfurtern ein personeller Aderlass im wichtigen organisatorischen und strategischen Bereich. Personalien, die erst einmal ersetzt werden müssen.