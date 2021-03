Rapids Dejan Ljubičić von Scouts beobachtet

GEPA pictures/ Mario Kneisl

In Spanien und Italien offenbar begehrt: Dejan Ljubičić

Dass Kapitän Dejan Ljubičić den SK Rapid Wien am Ende der Saison wohl verlassen wird, ist kein Geheimnis mehr. Wurde er in den letzten Transferperioden immer wieder mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht, dürfte es diesen Sommer so weit sein. Seine Destination ist aber noch unbekannt.

Wohin führt der weitere Weg von Dejan Ljubičić? Der Rapid-Kapitän wird seinen Stammverein voraussichtlich im Sommer verlassen und den Schritt ins Ausland wagen. Bereits seit einiger Zeit wird der 23-jährige Mittelfeldspieler der "Grün-Weißen" mit einem Transfer in Verbindung gebracht, Verletzungen machten aber immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Im kommenden Sommer dürfte es mit einem Abgang allerdings so weit sein, doch über seine künftige Destination ist noch nichts bekannt.

Scouts aus Spanien und Italien

Einen kleinen Hinweis dürfte es beim Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol gegeben haben, wie die "Krone" berichtet. Dort wurden zwei Scouts des spanischen Erstligisten CD Alavés gesichtet, die den Rapid-Kapitän beobachtet haben.

Der Klub liegt aktuell in der Primera División aber nur auf dem vorletzten Platz und ist momentan akut vom Abstieg bedroht. Auf das rettende Ufer fehlen ihnen aber nur zwei Punkte, bei einem Verbleib in der Liga könnte das für Ljubičić durchaus interessant sein.

Zudem soll auch ein "Spion" eines Serie A-Klubs vor Ort gewesen sein, um Dejan Ljubičić genau auf die Füße zu schauen. Um welchen Verein es sich handelte, ist nicht bekannt. Ljubičić-Berater Max Hagmayr meinte jedenfalls gegenüber der "Krone": "Unser Plan ist es, dass wir nichts bekannt geben, bevor die Saison vorbei ist." Bis dahin werden sich noch einige Gerüchte um den Rapid-Kapitän ranken, dessen Abgang wohl nur noch eine Frage der Zeit ist.

red