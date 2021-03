Austria-Kicker schnappen sich UEFA-B-Lizenz

GEPA pictures/ Christian Ort

Die beiden Austria-Routiniers machen den ersten Schritt Richtung Trainerkarriere

Bei der Wiener Austria vermeldet man freudige Neuigkeiten. Wie der Tabellenachte der Bundesliga bekannt gibt, haben Alexander Grünwald und Michael Madl erfolgreich den Lehrgang zur UEFA-B-Lizenz absolviert und machen somit den ersten Schritt Richtung Trainerkarriere.

Gleich zwei Profis der Wiener Austria wollen es in der Zukunft auch als Trainer wissen. Wie die "Veilchen" bekannt geben, haben Spielmacher Alexander Grünwald und Abwehrchef Michael Madl erfolgreich den Lehrgang zur UEFA-B-Lizenz absolviert und ebnen sich so den Weg Richtung zukünftige Karriere an der Seitenlinie. Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Abschluss etwas länger gedauert, da sich die geforderte Praxis von sechs Monaten als Assistenztrainer in der Akademie durch die Unterbrechung des Spielbetriebs wesentlich verzögerte.

Alexander Grünwald und @MadlMichael sind seit gestern in Besitz der UEFA-B-Lizenz! 👏

Die erforderliche Praxis absolvierten beide in der Austria-Akademie, Grünwald assistierte in den letzten Monaten bei der U15, Madl bei der U18.

Gratulation, Trainer! 💜 #faklive pic.twitter.com/WKk2n0uBtf — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 24. März 2021

Alexander Grünwald war in dieser Zeit bei der U15 der Austria aktiv, Madl unterstützte das U18-Team. Mit dem Erhalt der Lizenz ist das Duo der Wiener Austria nun dazu berechtigt, einen Cheftrainerposten bis auf Landesliganiveau zu übernehmen. Sollte es weiter nach oben gehen, wäre eine UEFA-A-Lizenz notwendig.

red