Szoboszlai mit kleinen Schritten zum Comeback

Dominik Szoboszlai ist aktuell zum Zusehen gezwungen

Für 20 Millionen Euro wechselte Dominik Szoboszlai Anfang des Jahres von Red Bull Salzburg nach Deutschland zu RB Leipzig. Auf dem Platz stand der ungarische Teamspieler aufgrund von Adduktorenproblemen für den Tabellenzweiten der deutschen Bundesliga aber noch nicht. Langsam gibt es aber Positives zu vermelden.

Die Leidenszeit von Dominik Szoboszlai bei seinem Klub RB Leipzig geht in langsamen Schritten ihrem Ende zu. Der ungarische Teamspieler, der erst Anfang des Jahres von Red Bull Salzburg zum Tabellenzweiten der deutschen Bundesliga gewechselt ist und seitdem aufgrund von Adduktorenproblemen noch keine Spielminute für seinen neuen Verein absolvieren konnte, hat seine ersten Schritte Richtung Comeback getätigt.

Wackelt die EM-Teilnahme?

So teilte seine Klub mit, dass der 20-jährige Mittelfeldspieler individuell erste Übungen mit dem Ball machen konnte, für eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist es aber noch zu früh. Ob es in dieser Saison noch zu einem Einsatz für Leipzig reicht, ist weiterhin unklar, auch Trainer Julian Nagelsmann konnte darüber keine Auskunft geben, wie der "Sportbuzzer" schreibt.

Die Adduktorenprobleme waren kurz nach Szoboszlais Ankunft im Osten Deutschlands festgestellt worden und zwingen den ungarischen Nachwuchsstar seitdem zum Zusehen. Bereits in Salzburg hatte der Offensivspieler unter Schmerzmitteln einige Spiele absolviert, wie er später bekannt gab.

Dominik Szoboszlai will auf jeden Fall wieder so schnell wie möglich wieder zurück aufs Spielfeld, steht doch im Sommer auch die Europameisterschaft mit Ungarn an. Die hatte er damals über das Playoff mit einem sehenswerten Treffer zur EM-Teilnahme geschossen. Eine mögliche Absage wäre für das ungarische Team ein harter Schlag. Für Szoboszlai wird es ein Rennen gegen die Zeit.

