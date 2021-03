BVB verlängert langfristig mit Watzke

Martin Hoffmann Berliner Str.31 via www.imago-imag

Hans-Joachim Watzke bleibt dem BVB langfristig erhalten

Vor wenigen Wochen überdachte Hans-Joachim Watzke seinen geplanten BVB-Abschied noch mal. Jetzt ist klar: Borussia Dortmund und der Geschäftsführer machen langfristig gemeinsame Sache.

Hans-Joachim Watzke und Borussia Dortmund verlängern ihre ursprünglich Ende 2022 datierte Zusammenarbeit vorzeitig.

"Es ist uns nach intensiven Gesprächen gelungen, Hans-Joachim Watzke für weitere drei Jahre als Vorsitzenden der Geschäftsführung zu gewinnen", bestätigte BVB-Präsidenten Dr. Reinhard Rauball im dazugehörigen Statement.

Neben Watzke verlängerten auch Thomas Treß und Carsten Cramer, die ebenfalls in der Geschäftsführung tätig sind, ihre Verträge. Watzke ist in der Folge bis Ende 2025 an den BVB gebunden, Treß und Cramer dehnten ihre Arbeitsverträge bis zum 30. Juni 2025 aus.

Watzke zeigt sich also weiterhin langfristig für die Bereiche Sport, Kommunikation und Personal verantwortlich. Treß (Finanzen, Organisation, Recht & Investor Relations) sowie Cramer (Vertrieb & Marketing, Digitalisierung) bleiben ebenfalls in ihrer Sparte tätig.

Watzke, Treß und Cramer verlängern



Borussia Dortmund setzt auf personelle Kontinuität. Die Verträge der Geschäftsführer Hans-Joachim #Watzke, Thomas #Treß und Carsten #Cramer werden vorzeitig verlängert.



Alle Infos: https://t.co/XVF7IPNmkh pic.twitter.com/KiuRvoVLV6 — Borussia Dortmund (@BVB) 29. März 2021

"Trotz der bedingt durch die Corona-Pandemie teilweise dramatisch veränderten Parameter sowie der damit verbundenen Konsequenzen im Bereich der Einnahmen ist es unserer Geschäftsführung gelungen, das Schiff in stürmischer See stabil auf Kurs zu halten", lobte Rauball die BVB-Leitung ausdrücklich.

BVB-Zukunft ungeachtet der Champions League gesichert

Watzke liebäugelte für längere Zeit damit, seinen Posten spätestens Ende dieses Jahres aufzugeben, überdachte dies aufgrund der angespannten Lage inmitten der Corona-Pandemie allerdings noch mal – und entschied sich nun für einen langfristigen BVB-Verbleib.

Rauball setzte in der Mitteilung außerdem ein wichtiges Statement zum Thema Zukunft. Dem Vereinspräsidenten zufolge ist die Zukunft des BVB für die kommenden beiden Jahre gesichert.

"Die nächsten zwei Spielzeiten sind unabhängig vom Erreichen der UEFA Champions League bereits komplett durchfinanziert", so Rauball.