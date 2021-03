BVB-Finanzloch: Muss Witsel gehen?

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Könnte den BVB im Sommer verlassen: Axel Witsel

Die Corona-Pandemie treibt viele Klubs an den Rand der Existenz. Auch Schwergewichte wie Borussia Dortmund sind nicht verschont geblieben. Der BVB ist finanziell stark angeschlagen und könnte deshalb Topverdiener wie Axel Witsel von der Gehaltsliste entfernen.

Seit über zwei Monaten ist Axel Witsel raus aus dem Spielgeschehen, ein Achillessehnenriss lässt den Belgier zwangspausieren. Und doch steht er in den Schlagzeilen. Die "Sport Bild" bringt in ihrer Mittwochsausgabe einen möglichen Verkauf ins Gespräch.

Die Situation um den Mittelfeldstar ist schnell erklärt: Witsels Vertrag endet in einem Jahr, Borussia Dortmund würde folglich in diesem Sommer letztmals eine Ablöse generieren können. Mit Mahmoud Dahoud und Jude Bellingham rücken wesentlich jüngere Protagonisten nach, die es Witsel in Zukunft schwer machen dürften, regelmäßig eingesetzt zu werden.

Ein Fakt, der inmitten der Coronakrise ebenfalls eine große Rolle spielt, sind die Gehälter - und in diesem Segment gehört Witsel zu den "Leistungsträgern". Der Nationalspieler soll beim BVB mit acht Millionen Euro pro Saison entlohnt werden. Die "Sport Bild" sortiert Witsel dementsprechend in die Kategorie "Abflugkandidat" ein.

BVB könnte weitere Stars verkaufen

Manuel Akanji und Thomas Delaney, deren Verträge ebenfalls 2022 auslaufen, wurden zuletzt gleichermaßen als Verkaufskandidaten gehandelt. Die Corona-Pandemie hat ein riesiges Loch im Dortmunder Finanzhaushalt hinterlassen, das sich schon jetzt auf 75 Millionen Euro beläuft.

Sollte der BVB zu allem Überfluss auch noch die Champions League verpassen, drohen weitere Mindereinnahmen in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Ein Umstand, der auch dazu führen könnte, dass am Rheinlanddamm das Szenario eintrifft, das alle verhindern wollen.

Nämlich einen Verkauf von einem der beiden Superstars. Der Vorteil hierbei: Sollten Jadon Sancho oder Erling Haaland veräußert werden, wären die BVB-Finanzsorgen mit einem Schlag passé. Für Sancho sollen die Westfalen 100 Millionen Euro aufrufen, Haaland dürfte angeblich für 150 gehen.