Trotz Verletzung: Wamangituka winkt neuer Vertrag

Alexander Keppler via www.imago-images.de

Der VfB Stuttgart will vorzeitig mit Silas Wamangituka verlängern

Silas Wamangituka wird dem VfB Stuttgart in dieser Saison verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Der Aufsteiger plant derweil langfristig mit seinem Shootingstar und will dessen hervorragende Entwicklung mit einem neuen Vertrag honorieren.

Starke 16 Torbeteiligungen steuerte Silas Wamangituka zu dieser für den VfB Stuttgart fraglos beeindruckenden Saison bei. Nach Informationen der "Sport Bild" bekommt der Senkrechtstarter trotz schwerer Verletzung einen neuen Vertrag, inklusive deutlicher Gehaltserhöhung.

Am Cannstatter Wasen ist dieses angeblich geplante Vorgehen nur logisch. Wamangituka verletzte sich vor der Länderspielpause schwer und fällt mit einem Kreuzbandriss mindestens ein halbes Jahr lang aus. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung soll ihm signalisiert werden, dass man langfristig mit ihm plant. Überdies will der VfB die sich in Stellung bringenden Interessenten abschrecken. Der AC Mailand, der FC Everton sowie der FC Fulham waberten bereits durch die Gerüchteküche.

"Silas hilft uns extrem, er ist ein sehr wertvoller Spieler, wir brauchen ihn sehr", hob erst vor Kurzem VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger Wamangitukas große Bedeutung für die Stuttgarter hervor.

Das bietet der VfB Stuttgart Silas Wamangituka

Der Arbeitsvertrag des Kongolesen soll um ein Jahr bis 2025 verlängert werden. Sein zukünftiges Salär soll im Zuge dessen von unter einer Million auf über 1,5 Millionen Euro angehoben werden. Besonders wichtig in dem Fall: Die neue Vertragsvereinbarung soll erneut keine Ausstiegsklausel beinhalten.

Dass Wamangituka gehemmt aus seiner schweren Knieverletzung hervorgehen könnte, glaubt beim VfB unterdessen niemand. "Aber Silas ist ein Monsterjunge, er hat einen ganz klaren Kopf und wird stark wiederkommen", sagte Sportdirektor Sven Mislintat, der den technisch versierten Außenbahnspieler 2019 beim französischen Zweitligisten Paris FC entdeckte und ihn für acht Millionen Euro an den Wasen holte.