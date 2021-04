Akanji auf die Insel? BVB vor großem Abwehr-Puzzle

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Haben allesamt beim BVB Verträge bis 2022: Delaney, Hummels und Akanji

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steht in der Abwehr womöglich vor großen Veränderungen. Bei einigen BVB-Profis stehen Vertragsverlängerungen an, bei anderen ein zeitnaher Abschied.

Die Dortmunder Innenverteidigung stellt in den Plänen von Borussia Dortmund eine zentrale Rolle. In Mats Hummels, Dan-Axel Zagadou und Manuel Akanji sind gleich drei Abwehrspieler lediglich bis zum Sommer 2022 gebunden. Die kommende Transferphase wäre also die vermeintlich letzte, um im Falle eines Verkaufs adäquate Ablösesummen generieren zu können.

"Ruhr Nachrichten" zufolge will der BVB das Trio halten. Hummels besitzt eine vertraglich vereinbarte Option auf eine Verlängerung, ein Abschied deutet sich nicht an. Zagadou soll trotz seiner Verletzungsanfälligkeit gehalten werden, da man von den Qualitäten des 21-Jährigen überzeugt ist. Akanji wird ebenfalls ein Angebot vorgelegt, wobei sich der Schweizer dem Bericht zufolge einen Wechsel in die Premier League vorstellen kann.

Gespräche mit dem Abwehrduo sollen bald anlaufen. Sollte keine Einigung erzielt werden können, ist der BVB unmittelbar in Zugzwang. Zuletzt mehrten sich etwa die Spekulationen, nach denen die Borussia bereits die Augen nach einem neuen Abwehrspieler aufhält. Wolfsburgs Maxence Lacroix rückte unter anderem in den Fokus.

Meunier soll bleiben, Passlack muss sich entscheiden

Unklar ist zudem, wie sich der BVB künftig auf den Außenbahnen aufstellt. Laut "Ruhr Nachrichten" steht hier die Personalie Felix Passlack im Vordergrund. Denn: Das Dortmunder Eigengewächs kann sowohl rechts als auch links eingesetzt werden.

Passlack, der in dieser Saison auf 13 Pflichtspiele für den BVB kommt, liegt demnach bereits ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor. Wählt der 22-Jährige einen anderen Weg, könnte er im Sommer ablösefrei wechseln.

Auf der rechten Abwehrseite wird der BVB wohl sicher mit Thomas Meunier in die neue Saison gehen, wenngleich der Belgier in seiner Debütsaison bislang alles andere als überzeugen konnte. Sein Vertrag, wie der von Mateu Morey, ist noch bis 2024 gültig.

Der Schuh drückt derweil auf dem linken Flügel. Dort ist Raphael Guerreiro bislang gesetzt, wobei unklar ist, wo Neu-Trainer Marco Rose den vielseitig einsetzbaren Portugiesen sieht.

Nico Schulz hingegen konnte auch im zweiten Jahr beim BVB nicht wirklich überzeugen. Dem Bericht zufolge hat der Linksverteidiger die Erlaubnis, sich nach einem anderen Verein umzusehen. Fraglich jedoch, ob er selbst - auch angesichts seines bis 2024 datierten Vertrags - eine Veränderung anstrebt.

BVB will mit Delaney verlängern

Im defensiven Mittelfeld verfügt der BVB weiterhin über zahlreiche Optionen. Laut "Ruhr Nachrichten" hat im Sommer die Vertragsverlängerung von Thomas Delaney oberste Priorität. Sein Arbeitspapier ist bis 2022 gültig. Eine Verlängerung gilt als sehr wahrscheinlich.

Bei Axel Witsel und Mahmoud Dahoud (ebenfalls bis 2022) dürften die Gespräche aufgrund der "üppigen Ausstattung" der Verträge etwas komplizierter werden, heißt es. Ob der BVB mit dem Duo verlängert, sei daher noch unklar. Vor einem Abschied im Sommer steht offenbar Tobias Raschl.