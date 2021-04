Poker um Vázquez! Namhafte Konkurrenz für den FC Bayern

Carlos Aragn Cisneros via www.i

Lucas Vázquez soll beim FC Bayern hoch im Kurs stehen

Der FC Bayern ist an einer Verpflichtung von Lucas Vázquez von Real Madrid interessiert. Nur sind die Münchner nicht die einzigen, die ihren Hut in den Ring werfen. Am Ende wird wohl das Geld den Poker um den 29-Jährigen entscheiden.

Lucas Vázquez gehört im Sommer zu den wenigen Top-Spielern, die - ähnlich wie David Alaba - ablösefrei zu haben sind. Entsprechend groß ist das Interesse der Spitzenklubs am vielseitig einsetzbaren Spanier.

Der FC Bayern ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge einer der Vereine, die Vázquez gerne unter Vertrag nehmen würden. Der Tageszeitung "ABC" zufolge hat der Rekordmeister dem laufstarken Rechtsfuß sogar schon ein Angebot in Form eines Vierjahresvertrags unterbreitet. Noch zögert der Spieler aber, diese Offerte anzunehmen. Und das aus gutem Grund.

Neben dem deutschen Rekordmeister sind auch Manchester United, der FC Chelsea und der AC Milan am 29-Jährigen interessiert. Allesamt durchaus attraktive Optionen. Was braucht es, um Vázquez von einem Wechsel zu überzeugen? Zumindest mal ein Gehalt, das über den 3,5 Millionen Euro netto liegt, die der Nationalspieler zuletzt in Madrid pro Saison kassierte.

Zahlt der FC Bayern Vázquez ein Handgeld?

Dazu, so spekuliert "ABC", erhofft sich Vázquez noch einige nette Zusatzeinnahmen in Form eines Handgelds für seine Unterschrift. Eine übliche Praxis bei ablösefreien Spielern. Nur wer das finanziell und sportlich attraktivste Gesamtpaket bietet, wird am Ende wohl den Zuschlag bekommen.

Real hätte den 29-Jährigen zwar gerne gehalten, war aber nicht bereit, besagte Gehaltserhöhung zu zahlen. Eine Erhöhung, die Vázquez in seinen Augen nach über einem Jahrzehnt im Klub verdient gehabt hätte.

Letztlich entschied sich der Spieler, eines der besser dotierten Angebote aus dem Ausland anzunehmen. Welcher Klub am Ende den Zuschlag bekommt, ist aber noch nicht sicher.