Marseille will Preis bei BVB-Leihgabe drücken

Leonardo Balerdi ist vom BVB an Olympique Marseille ausgeliehen

Der Transfer von Leonardo Balerdi hat sich für Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund noch überhaupt nicht ausgezahlt. Derzeit ist der Argentinier an Olympique Marseille ausgeliehen. Eine Zukunft im Süden Frankreichs hängt wohl von der Ablösesumme ab.

Wie die Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, zieht der Klub aus der Ligue 1 durchaus eine feste Verpflichtung in Betracht. Die im Leihvertrag festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von kolportierten 14 Millionen Euro will Marseille allerdings nicht bezahlen.

OM will demnach nun versuchen, den Preis in den bevorstehenden Gesprächen mit dem BVB zu drücken. Wo die Schmerzgrenze des aktuellen Tabellensechsten liegt, nennt "L'Équipe" nicht.

Der BVB hatte Anfang 2019 satte 15,5 Millionen Euro für Leonardo Balerdi an Boca Juniors überwiesen. Für den Bundesligisten kam der Defensiv-Spieler seither jedoch nur in elf Profi-Spielen zum Einsatz. Zwölfmal wurde der 22-Jährige in der U23-Mannschaft in der Regionalliga West eingesetzt.

Um mehr Spielpraxis zu bekommen verlieh der Revierklub den Rechtsfuß im vergangenen Sommer an Olympique Marseille, wo er in der aktuellen Saison 14 Pflichtspiele absolvierte. In den zurückliegenden Partien stand Leonardo Balerdi in der Startelf von Trainer Jorge Sampaoli.

Die jüngste 0:3-Niederlage gegen OGC Nizza am 30. Spieltag der Ligue 1 warf das Team im Kampf um die europäischen Startplätze zurück. Auf Rang fünf beträgt der Abstand drei Zähler. Voraussetzung für einen festen Transfer des Abwehrspielers dürfte letztlich wohl die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb sein, durch die der Klub zusätzliche Einnahmen generieren kann.

Sollte ein Deal im Sommer nicht zustande kommen, wird Leonardo Balerdi vorerst zu Borussia Dortmund zurückkehren. Bei den Schwarz-Gelben besitzt er noch einen Vertrag bis 2024.