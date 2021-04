Rapid verlängert Vertrag mit Coach Kühbauer

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Didi Kühbauer bleibt bei Rapid an Bord

Beim SK Rapid Wien vermeldet man die Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Didi Kühbauer. Wie der Tabellenzweite der Bundesliga in einer Aussendung bekannt gibt, hat man sich auf eine weitere Zusammenarbeit bis zur Saison 2022/23 geeinigt.

Weißer Rauch beim SK Rapid Wien in Sachen Trainer-Vertragsverlängerung. Wie die "Grün-Weißen" bekannt geben, bleibt Chefcoach Didi Kühbauer längerfristig an Bord und unterzeichnet ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2023. Die formelle Unterschrift soll in den nächsten Tagen erfolgen, die Vertragdetails seien aber bereits per Handschlag vereinbart worden.

Kühbauer bekleidet seit Oktober 2018 das Amt des Cheftrainers in Wien-Hütteldorf und führte Rapid in der abgelaufenen Saison zum Vizemeistertitel. In der aktuellen Saison holte man erstmals seit der Ära von Meistertrainer Peter Pacult nach 22 Runden wieder mehr als 40 Punkte und liegt nach der Punkteteilung nur vier Punkte hinter Tabellenführer Red Bull Salzburg.

Zweiterfolgreichster Rapid-Trainer in den letzten 20 Jahren

"Die Vertragsverlängerung ist kein Geschenk zum 50. Geburtstag, sondern das logische Ergebnis der professionellen Arbeit von Didi Kühbauer und seinem Trainerteam. Didi hat die Mannschaft in einer sehr prekären Situation übernommen und trotz der schwierigen Rahmenbedingungen gerade in den letzten 12 Monaten in allen Bereichen stark verbessert. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und gehe davon aus, dass wir in den kommenden Tagen im Gleichklang zum Vertrag des Cheftrainers auch die im Sommer auslaufenden Kontrakte mit Assistenz- und Tormanntrainer verlängern werden", zeigt sich Rapid-Geschäftsführer Sport Zoran Barišić begeistert.

Grüner Rauch über dem Allianz Stadion am gestrigen Gründonnerstag, heute Vormittag wurde es nun formell besiegelt: Didi #Kühbauer bleibt uns über diese Saison hinaus als Cheftrainer erhalten. Wir freuen uns!



➡️ https://t.co/KTc9EVr34L#SCR2021 #skrapid #didi2023 pic.twitter.com/XmH2id1sro — SK Rapid (@skrapid) 2. April 2021

Seit seinem Wechsel zu Rapid stand Didi Kühbauer in rund 104 Pflichtspielen an der Seitenlinie und konnte dabei 54 Siege bejubeln. Sein Punkteschnitt als Coach liegt aktuell bei 1,74 Zählern pro Partie, wodurch er in den letzten zwei Jahrzehnten der erfolgreichste Rapid-Trainer nach Peter Pacult ist, der es in 210 Pflichtspielen auf einen Schnitt von rund 1,79 Zählern brachte.

Auch Didi Kühbauer selbst freut sich über die weitere Zusammenarbeit: "Ich bin sehr glücklich, dass wir nun die Verlängerung unter Dach und Fach gebracht haben. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich für diese Aufgabe brenne und mit welcher Freude und Leidenschaft ich für meinen Herzensklub Rapid arbeite. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und danke den Verantwortlichen für das in mich und mein Team gesetzte Vertrauen."

