Freiburg-Gerüchte um Ribéry: Das ist wirklich dran

Franck Ribéry kickt seit 2019 in Italien

Vor knapp einer Woche war die Aufregung groß im Südwesten der Republik, als kein Geringerer als FC-Bayern-Legende Franck Ribéry plötzlich mit einer Bundesliga-Rückkehr zum VfB Stuttgart oder zum SC Freiburg in Verbindung gebracht wurde. Zumindest, was den Klub aus dem Breisgau angeht, haben sich die Verhältnisse jetzt geklärt.

Gegenüber dem Streamingdienst "DAZN" erklärte Freiburgs Sportchef Klemens Hartenbach, dass er sich die plötzlich aufgekommenen Gerüchte um den französischen Altmeister selbst nicht erklären konnte: "Keine Ahnung, wo sowas herkommt. Womöglich über die Geschichte mit Jonathan Schmid. Da grüßt man sich mal oder es gibt ein Trikot. Da besteht ein gutes Verhältnis zueinander."

Vor einer Woche hatte zunächst das Sportportal "transfermarket.web" über das vermeintliche Interesse der Breisgauer berichtet.

Der Freiburger Manager stellte klar, dass die Personalie Franck Ribéry "ein völliger anderer Planet" sei und für den Schwarzwald-Klub nicht infrage komme: "Da darf man nicht die Realität verlieren. Das wäre für alle Beteiligten nicht gut. Außer für den Trikotverkauf vielleicht."

Derzeit steht das langjährige Starspieler des FC Bayern München noch in der italienischen Serie A beim AC Florenz unter Vertrag. Das Engagement bei der Fiorentina endet nach Saisonende, einen neuen Kontrakt wird es für den 37-Jährigen beim Tabellen-14. in Italiens Oberhaus wohl nicht geben.

Vor seinem Wechsel nach Florenz spielte der Franzose zwölf Jahre lang für den deutschen Rekordmeister aus München und wurde mit dem FC Bayern unter anderem neunmal Deutscher Meister.

Ribéry hatte in den letzten Monaten mehrfach betont, sich eine Fortsetzung seiner Karriere durchaus noch einmal vorstellen zu können. In der kommenden Woche feiert er am 7. April seinen 38. Geburtstag.