Gündogan sieht Bayern-Dominanz kritisch

Barry Coombs via www.imago-images.de

Ilkay Gündogan wechselte 2016 vom BVB zu Manchester City

Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City hat wegen der Dominanz des FC Bayern und der großen Lücke zu den Konkurrenten um den BVB vor zu großer Langeweile in der Fußball-Bundesliga gewarnt.

"Der Bundesliga wünsche ich, dass Dortmund oder auch RB Leipzig mittelfristig noch mit dem FC Bayern mithalten können. Sollten sich die Bayern von der Konkurrenz noch weiter absetzen die nächsten Jahre, dann kann man davon ausgehen, dass die Liga auch für das internationale Publikum leider uninteressanter wird", sagte Gündogan den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Rekordmeister FC Bayern steuert in dieser Spielzeit auf den neunten Meistertitel in Serie zu. Nicht nur deswegen schätzt Gündogan die Qualität in der Premier League höher ein.

"Ich denke, dass wir hier in England mehr Qualität in der Liga haben. Nicht nur in der Spitze, sondern vor allem auch im Mittelfeld der Tabelle bei den Teams, die gar nicht international spielen. Die Top-Teams sind zudem auch längst mit den besten Trainern der Welt ausgestattet", sagte der Mittelfeldspieler.

Gündogan warnt vor dem BVB

Gündogan trifft mit City am Dienstagabend (21:00 Uhr) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf seinen Ex-Klub Borussia Dortmund. Im Vorfeld der Partie warnte der 30-Jährige seine Mitspieler vor den Schwarz-Gelben.

"Der BVB hat vor allem in der Offensive so viel individuelle Klasse, dass sie jedem Gegner in ganz Europa sehr weh tun können. Wir müssen unbedingt verhindern, dass sie sich in einen Rausch spielen, sonst wird es für uns verdammt schwer", sagte Gündogan.

Großen Respekt zeigte der DFB-Star vor Sturmjuwel Erling Haaland. "Ich denke, dass er neben Robert Lewandowski derzeit der beste Stürmer der Bundesliga ist. In seiner Altersklasse gibt es auch in der Welt kaum bessere. Seine Wucht und Torgefährlichkeit sind beeindruckend. Es ist fast nicht möglich, ihn komplett aus dem Spiel zu nehmen", sagte Gündogan, der 2012 mit dem BVB das Double gewann und ein Jahr später das Königsklassen-Endspiel gegen den FC Bayern verlor (1:2).

Mitleid für den FC Schalke 04

In seiner Jugend spielte Gündogan kurz auch für den FC Schalke 04. Die sportliche Talfahrt des BVB-Rivalen verfolge der gebürtige Gelsenkirchener nach eigener Aussage "mit einem weinenden Auge". "Es ist einfach nur unerklärlich, wie man so eine Saison spielen kann", sagte Gündogan zur Situation des abgeschlagenen Bundesliga-Schlusslichts.

Mit 13 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz kann Schalke bereits für die Zweitklassigkeit planen. Ein direkter Wiederaufstieg sei aber keine Selbstverständlichkeit, so Gündogan. "Aus der 2. Liga wieder zurückzukommen wird bei all den Unruhen ebenso kein Kinderspiel. Ich hoffe aber wirklich sehr, dass bei Schalke Ruhe einkehrt und zeitnah eine Verbesserung eintritt."