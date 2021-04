Medien: Geheimverlängerung mit BVB-Star

Norbert Schmidt

Manuel Akanji soll seinen 2022 auslaufenden Vertrag verlängert haben

Die Borussia Dortmund begleitenden Medien suggerierten in den letzten Wochen, dass der BVB einer Vertragsverlängerung mit Manuel Akanji offen gegenüberstehe. Nun die Überraschung: Der Innenverteidiger soll seinen Vertrag längst verlängert haben.

Manuel Akanji hat offenbar seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Nach Informationen der "Bild" ist die neu vereinbarte Zusammenarbeit zwischen dem Innenverteidiger und Borussia Dortmund bis 2023 datiert. Dem inbegriffen war scheinbar eine Gehaltserhöhung auf 4,5 Millionen Euro.

Akanjis plötzliche Verlängerung kommt durchaus überraschend. In den letzten Wochen hieß es zwar stets, dass der BVB grundsätzlich gewillt sei, den Vertrag auszuweiten. Des Weiteren war jedoch zu vernehmen, dass noch keinerlei Gespräche stattgefunden haben. Vor allem die "Bild" bezeichnete Akanji durchgängig als wahrscheinlichsten Kandidaten für einen Sommerwechsel. Manchester United soll großes Transferinteresse signalisiert haben.

Im Zuge der angeblich vollzogenen Verlängerung dürfte sich das allerdings geändert haben. Der 25-Jährige galt in der Dortmunder Hintermannschaft lange Zeit als großer Unsicherheitsfaktor, erhielt von den Verantwortlichen aber alleweil Rückendeckung - und steigerte sich in den vergangenen Spielen.

Was macht der BVB mit Dan-Axel Zagadou?

Wie sich Akanjis Verlängerung auf die BVB-Planungen in der defensiven Zentrale auswirken wird, könnte sich in den kommenden Wochen zu einem spannenden Thema entwickeln. Dan-Axel Zagadou, der verletzungsbedingt in dieser Saison nicht mehr eingreifen kann, verfügt ebenfalls über ein nur noch bis 2022 datiertes Arbeitspapier.

Auch im Fall des Franzosen war vor Kurzem die grundsätzliche BVB-Bereitschaft kolportiert worden, eine Vertragsverlängerung vornehmen zu wollen. Die ständigen verletzungsbedingten Fehlzeiten des 21-Jährigen sind trotz des fraglos vorhandenen Talents jedoch ein großes Manko.