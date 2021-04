Schalke verlängert mit Eigengewächs Becker

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Timo Becker verlängerte seinen Vertrag beim FC Schalke 04

Der designierte Absteiger Schalke 04 hat eine weitere personelle Weiche für die Zukunft in der 2. Fußball-Bundesliga gestellt. Der Tabellen-18. verlängerte am Samstag den auslaufenden Vertrag mit Verteidiger Timo Becker bis 2023.

"Timo Becker hat sich in den vergangenen Monaten seinen Platz in der Bundesliga-Mannschaft erkämpft und verdient. Neben der Verpflichtung von Danny Latza war es einer der ersten Aufträge der Task Force Kaderplanung, proaktiv auf Timo zuzugehen, um seinen Vertrag zu verlängern. Dass wir dieses Vorhaben umsetzen konnten, freut uns sehr", sagte Peter Knäbel, Vorstand Sport und Kommunikation.

Ein Eigengewächs verteidigt auch in Zukunft für Königsblau: Timo #Becker verlängert seinen Vertrag auf Schalke bis 2023 🔵✍️🏽⚪️#S04 | #Becker2023 | @knappenschmiede — FC Schalke 04 (@s04) 10. April 2021

Becker, der in der laufenden Saison 14-mal in der Bundesliga zum Einsatz kam, erklärte: "Jeder weiß, wie sehr ich seit Kindheitstagen am Klub hänge. Umso größer ist meine Motivation, Teil des Neuanfangs zu sein und ein neues Erfolgskapitel mit Schalke zu schreiben."