Liverpool stoppt Horror-Heimserie

Clive Brunskill via www.imago-images.de

Der FC Liverpool jubelt wieder an der Anfield Road

Der FC Liverpool hat seine Horrorserie an der Anfield Road beendet. Beim knappen 2:1 gegen Aston Villa gewannen die Reds ihr erstes Heimspiel im Jahr 2021 und dürfen weiter auf die Qualifikation für die Champions League hoffen.

Dabei musste der FC Liverpool zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Ollie Watkins hatte Aston Villa in der 43. Minute in Führung gebracht.

Kurz vor der Pause jubelte dann das Team von Trainer Jürgen Klopp, doch der Videobeweis nahm den Treffer von Roberto Fiminio zurück. Vorlagengeber Diogo Jota stand bei einem Zuspiel von Trent Alexander-Arnold wohl wenige Millimeter im Abseits.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FC Liverpool den Druck und drehte die Partie durch die Tore von Mohamed Salah (57.) und Trent Alexander-Arnold (90.).

Der Titelverteidiger steht durch den Heimerfolg vorübergehend auf dem vierten Rang. Allerdings können West Ham United, der FC Chelsea sowie Tottenham noch an diesem Spieltag wieder vorbeiziehen.

In jedem Stadion wurden an diesem Fußballwochenende in England vor dem Anpfiff zwei Schweigeminuten für den britischen Prinzen Philip abgehalten. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben.