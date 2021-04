Schaub-Doppelpack bei Luzern-Niederlage

APA/KEYSTONE

Louis Schaub (m.) traf zweimal für Luzern gegen Basel

Trotz eines Doppelpacks von ÖFB-Teamspieler Louis Schaub verliert der FC Luzern sein Heimspiel gegen den FC Basel mit 3:4.

Louis Schaub hat am Samstag in der Schweizer Super League einen Doppelpack erzielt, damit aber eine Niederlage seines FC Luzern nicht verhindern können. Der Mittelfeldspieler traf beim Heim-3:4 gegen den FC Basel in der dritten Minute sowie in der 82. Minute aus einem Elfmeter und bezwang damit seinen ÖFB-Teamkollegen Heinz Lindner im Tor der Gäste zweimal. Die Entscheidung für Basel brachte ein Tor von Arthur Cabral in der 93. Minute.

Bei den Siegern saß erstmals der neue Trainer Patrick Rahmen mit seinem österreichischen Assistenzcoach Ogi Zarić auf der Bank, nachdem Ciriaco Sforza am Dienstag gefeuert worden war.

apa