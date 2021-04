Köln bestätigt Funkel nach Gisdol-Rausschmiss

CHAI via www.imago-images.de

Markus Gisdol ist nicht mehr Trainer des 1. FC Köln

Markus Gisdol musste nach der Pleite im "Endspiel" gegen Mainz 05 seinen Hut beim 1. FC Köln nehmen. Sein Nachfolger steht seit dem Montagvormittag fest: Es wird der erfahrene Feuerwehrmann Friedhelm Funkel.

Einen Tag nach der bitteren 2:3-Heimpleite gegen den 1. FSV Mainz 05 bestätigten die Domstädter, dass der 67-Jährige noch einmal auf die Trainerbank im deutschen Fußball-Oberhaus zurückkehren wird.

Der #effzeh hat einen neuen Cheftrainer. Bis zum Saisonende übernimmt Friedhelm Funkel.https://t.co/ve0C8WGXpi — 1. FC Köln (@fckoeln) 12. April 2021

"Friedhelm hat nicht nur große Erfahrung, sondern ist auch mit solchen Situationen absolut vertraut. Er wird unsere Mannschaft bis zum Saisonende führen, mit dem Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen", so Kölns Geschäftsführer Horst Heldt.

Das 2:3 gegen Mainz war zuvor das letzte Spiel von Gisdol, der anschließend von seinen Aufgaben entbunden wurde. Noch am Abend gab der rheinische Klub die Entlassung des 51-Jährigen nach dem achten sieglosen Bundesligaspiel in Folge bekannt.

"Bis zum Saisonende sind es jetzt noch sechs Spiele, in denen wir unbedingt unser Ziel, den Klassenerhalt, erreichen wollen. Dafür müssen wir Ergebnisse erzielen. In dieser Hinsicht haben wir in den letzten Wochen stagniert. Mit einem Trainerwechsel wollen wir der Mannschaft für diese entscheidende Phase mit einer neuen Konstellation einen neuen Impuls geben", erklärte Heldt.

Der 1. FC Köln sei Gisdol sehr dankbar. "Er hat hier im November 2019 in einer nahezu aussichtslosen Situation übernommen und mit einer sensationellen Serie bis zum Beginn der Pandemie den Grundstein für den Klassenerhalt gelegt – und diesen zusammen mit unserem Team erreicht. Dabei hat er immer alles gegeben, die Ruhe bewahrt, nie seine Linie verloren und bis zum heutigen Tag mit seiner Arbeit überzeugt", fügte Heldt an.

1. FC Köln: Friedhelm Funkel übernimmt

Fortan soll Friedhelm Funkel die abstiegsbedrohten Kölner zurück auf Platz 15 der Bundesliga-Tabelle führen.

Der Trainer-Routinier selbst meinte am Montag auf der Kölner Vereinshomepage: "Ich habe den FC in den vergangenen Wochen intensiv verfolgt und ein gutes Gespräch mit Horst geführt. Die Mannschaft hat zuletzt gute Leistungen gezeigt, sich aber nicht belohnt. In der Zusammenarbeit mit den Jungs gilt es ab sofort, mit dem gleichen Einsatz die notwendigen Punkte zu holen, um in der Liga zu bleiben. Ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen können."

Funkel war zuletzt beim Rivalen Fortuna Düsseldorf tätig, wo er im Januar 2020 beurlaubt wurde. Danach hatte er eigentlich erklärt, seine Karriere beenden zu wollen. Köln hatte der gebürtige Neusser bereits von Februar 2002 bis Oktober 2003 trainiert.