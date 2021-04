Bei Sturm kommt es zu Änderungen im Sturm

GEPA pictures/ Christian Moser

Ein Verbleib der beiden Sturm-Angreifer scheint aktuell unwahrscheinlich

Beim SK Sturm Graz wird sich in der kommenden Saison vor allem in der Offensive etwas tun. Nachdem der Vertrag von Jakob Jantscher vor kurzem verlängert wurde, stehen die Zeichen bei Bekim Balaj und Kevin Friesenbichler auf Abschied.

Beim 3:2-Sieg gegen die WSG Tirol konnte Jakob Jantscher in seiner Rolle als Sturmspitze mit einem Doppelpack abermals überzeugen. Für das dritte Tor war Stefan Hierländer zuständig, beide haben ihre Verträge erst Anfang März bis Sommer 2023 verlängert. Bei den Sturmalternativen Bekim Balaj und Kevin Friesenbichler hingegen stehen die Zeichen im kommenden Transferfenster laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" aber auf Abschied.

Jantscher weiß zu überzeugen

Sowohl Balaj als auch Friesenbichler zählen unter Christian Ilzer nicht zum Stamm und sind mehr Ergänzungsspieler in der laufenden Saison. Stürmer Balaj erzielte in dieser Saison in 22 Bundesligaspielen lediglich drei Tore, kam meist als Joker ins Spiel, Kevin Friesenbichler stand zwar in 17 von 20 Ligapartien in der Startelf, war dabei aber nur viermal erfolgreich. In der Meistergruppe reichte es bisher nur zu zwei Kurzeinsätzen.

Die Verträge der beiden Offensivleute laufen mit kommendem Sommer aus und so wie es aussieht, werden diese auch nicht verlängert. Jantscher überzeugt in seiner Rolle in der Offensive, konnte in 23 Spielen acht Tore erzielen und zehn Assists beisteuern. Dazu wurde mit Kelvin Yeboah erst im Winter ein junger Angreifer geholt, auf den man die nächsten Jahre setzt.

Auch kehrt im Sommer mit Martin Krienzer ein Eigengewächs der Grazer nach seiner Leihe bei 2. Liga-Tabellenführer SV Lafnitz zurück. Mit neun Scorerpunkten in 21 Ligaspielen weiß der 21-Jährige durchaus bisher zu überzeugen.

