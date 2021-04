Gulácsi reagiert auf BVB-Gerüchte

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Péter Gulácsi wurde in den vergangenen Monaten beim BVB gehandelt

Mit RB Leipzig steht Péter Gulácsi unmittelbar vor dem erneuten Einzug in die Champions League, sogar die Meisterschaft ist noch drin. Dennoch wurde der Keeper in den vergangenen Monaten mit einem Abschied aus Sachsen in Verbindung gebracht, speziell der BVB soll den Ungarn ins Visier genommen haben. Nun hat sich der Umworbene selbst zu den Gerüchten geäußert.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" wurde Gulácsi direkt auf das kolportierte Interesse von Borussia Dortmund angesprochen. Die Antwort des 30-Jährigen: "Ich habe das schon oft gesagt: Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und möchte jedes Jahr international spielen. Ich will langfristig auf dem höchsten Level sein."

Heißt: Verpasst der BVB den Europacup, kann er sich einen Vorstoß beim Torwart gleich sparen. Der ebenfalls gehandelte italienische Top-Klub Inter Mailand hat die Champions League hingegen fast sicher.

RB Leipzig allerdings auch: In der laufenden Spielzeit hat das Team von Julian Nagelsmann den Status als neue Nummer zwei in Deutschland vorerst zementiert.

"Wir spielen seit Jahren international, können im Meisterrennen mitsprechen, gewinnen große Spiele in der Champions League und haben die Chance auf den Pokalsieg: All das wünschen sich Spieler für ihre Karriere", schwärmte Gulácsi.

Und weiter: "Jeder möchte für große Klubs spielen. Leipzig gehört zu den besten Vereinen in Deutschland und mittlerweile auch Europa." Einen Verbleib bei RB kann sich der noch bis 2023 gebundene Schlussmann also durchaus vorstellen.

Kampfansage Richtung FC Bayern

Von der Entwicklung der Mannschaft ist Gulácsi begeistert. Mit dem FC Bayern sieht sich der erfahrene Nationalspieler trotz der jüngsten 0:1-Niederlage im direkten Duell beinahe auf Augenhöhe.

"Wir haben in den vergangenen Jahren auf die Bayern aufgeholt. Der sportliche Abstand ist jetzt nicht mehr so immens groß. Unser Ziel bleibt es, noch weiter ranzukommen", betonte der 30-Jährige.

Man wolle den FC Bayern "so lange ärgern, bis die Meisterschaft vielleicht mal zu uns kippt".