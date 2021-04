Salzburg-Coach Marsch lobt Neuzugang Aaronson

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Brenden Aaronson ist bei Salzburg schnell zu einer fixen Größe geworden

Zwölf Bundesligaspiele absolvierte Brenden Aaronson seit seinem Wechsel im Winter von Philadelphia Union zu Red Bull Salzburg, neunmal stand er dabei in der Startelf. Der Teamspieler der USA hat sich direkt als Verstärkung erwiesen und dabei sogar seinen eigenen Trainer überrascht.

Zwei Tore und drei Vorlagen in zwölf Bundesligaspielen, neunmal in der Startelf und bei Red Bull Salzburg nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. Winterneuzugang Brenden Aaronson hat sich direkt nach seinem Wechsel von Philadelphia Union als echte Verstärkung erwiesen und hatte keinerlei Schwierigkeiten, sich in seinem neuen sportlichen Umfeld zu akklimatisieren.

Selbst Marsch überrascht

Sind hoffnungsvolle Talente wie Noah Okafor, der schon ein Jahr länger als Aaronson in Salzburg kickt, oder auch Edeltalent Karim Adeyemi noch auf der Suche nach ihrer Bestform und einem Stammplatz bei den "Roten Bullen" so fügte sich Aaronson recht problemlos in die Mannschaft von Jesse Marsch ein. Selbst der Coach der Salzburger ist von der Entwicklung seines Landsmannes beeindruckt, wie er gegenüber der "Krone" verrät: "Er hat sich so unglaublich gut entwickelt. Er hat es noch viel besser gemacht, als ich gedacht hätte."

Nach dem gestrigen Triumphmarsch gab es von Jesse ausnahmsweise trainingsfrei. 😎👌



Die restliche Woche werden unsere Burschen aber alles andere als geschont. Seht selbst! ⤵ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 12. April 2021

Aaronson ist das perfekte Bindeglied zwischen Mittelfeld und Offensive, hat schon rund 182 Pässe in seinen bisherigen Einsätzen gespielt und mit 67 Prozent Passgenauigkeit eine ordentliche Quote vorzuweisen. Er hat sich sehr schnell "an das etwas andere Niveau in der Bundesliga" gewöhnt, so Marsch. Zudem gingen elf der zwölf Spiele, in denen der US-Amerikaner mitwirkte, an die Salzburger, nur einmal musste man sich im Ligaduell gegen Sturm Graz geschlagen geben.

Für seine guten Leistungen wurde Aaronson auch wieder ins Nationalteam der USA eingerufen und war bei beiden Partien gegen Jamaika und Nordirland jeweils im Einsatz, beim 4:1-Sieg über Jamaika gelang ihm sogar ein Treffer. Aaronson ist in der "Mozartstadt" angekommen und fühlt sich bei seinem Klub pudelwohl.

red