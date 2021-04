Drohende Spielerflucht bei der Wiener Austria

GEPA pictures/ Philipp Brem

Mit Christoph Monschein wird wohl der nächste Kicker die Wiener Austria verlassen

Bei der Wiener Austria geht es momentan drunter und drüber, nach dem fixen Abgang von Coach und Sportvorstand Peter Stöger, droht auch bei den Spielern eine Abgangswelle. Manprit Sarkaria zieht es im Sommer zu Sturm Graz, Christoph Monschein wohl nach Linz.

Das finanzielle Chaos und die vorerst nicht erhaltene Lizenz hinterlassen bei der Wiener Austria Spuren. Nachdem bereits Coach und Sportvorstand Peter Stöger seinen Abschied mit Saisonende angekündigt hat, tat es ihm Manprit Sarkaria gleich und unterzeichnete einen längerfristigen Vertrag bei Sturm Graz. Doch damit ist nicht Schluss, denn laut Informationen von "Österreich" ist der ablösefreie Wechsel von Angreifer Christoph Monschein zum LASK so gut wir durch.

Auch Pentz vor Abgang?

Für den LASK wäre der Transfer ein wahrer Coup, man bekommt einen ordentlichen Bundesliga-Stürmer, der in 151 Oberhaus-Partien immerhin 48 Tore erzielen konnte und bei der Austria zu den besten Torjägern in der laufenden Saison zählt. Zudem laufen auch noch die Verträge von Kapitän Alexander Grünwald sowie Abwehrchef Michael Madl aus, ein kompletter Umbruch wird nicht zu vermeiden sein.

Auch bei Tormann Patrick Pentz geht die österreichische Tageszeitung von einem Transfer aus, der hat zwar noch bis Sommer 2022 Vertrag in Wien-Favoriten, konnte aber in der laufenden Saison überzeugen und würde bei einem Wechsel dringend benötigtes Geld in die leere Vereinskasse der Wiener Austria spülen. In 24 Bundesligaspielen blieb der 24-jährige Tormann sieben Mal ohne Gegentor.

red